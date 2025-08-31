Opinii Trimful AUR asupra livratorului asiatic! 41% din români cred că guvernul îi va înlocui cu imigranți







Ecoul comentariilor ostile ale lui deputatului AUR Dan Tănasă la adresa muncitorilor străini, amplificate de atacul unui tânăr asupra unui livrator din Bangladesh, au dus la o dezbatere publică puternică de sancționare a declarațiilor sale.

AUR stă liniștit, nu face nici un gest. Baza sa electorală nu va fi afectată. 41% din români cred că guvernul vrea să înlocuiască populația cu imigranți. 55% din bărbații între 15-24 de ani cred asta și la fel, 46% din bărbații între 25-39 ani. În rândul votanților AUR, ideea este și mai mult susținută: 59% crezând că guvernul caută să-i înlocuiască cu imigranți.

Faptul că o bună parte dintre români au această preocupare nu este o excepție. Preocuparea vine pe un fond de convingeri discutabile, destul de răspândite așa cum arată cifrele, privind și alte teme.

24% dintre români consideră că „nu este adevărat că între 5 și 6 milioane de evrei au fost uciși în Holocaust” și 39% consideră că “s-a demonstrat că vaccinurile cauzează autism”. Tema veche a schimbărilor climatice, este una dintre cele mai contestate (inclusiv pe fondul contradicțiilor dintre progresiști și conservatori) - previzibil. 40% dintre români cred că “schimbarea climatică este o minciună”.

Toate împreună conduc spre ideea că manipulările și fake news-urile larg răspândite în social-media, dar și în presa mainstream, beneficiază de un teren fertil. Pentru sădi neîncredere, a direcționa bule de public radicalizate spre teme false și a adăuga tensiuni în societatea românească, lângă problemele reale, existente cu care toate societățile se confruntă (sărăcie, măsuri guvernamentale impopulare etc).

La prima impresie, convingerile votanților AUR îi fac pe mulți să zâmbească superior că le sunt confirmate opiniile. Ar fi bine să se abțină, pentru că cifrele care arată aceleași convingeri sunt mari și în rândul votanților PNL sau USR.

Defacalcate pe bazine electorale opiniile arată așa: 24% dintre votanții USR consideră că „s-a demonstrat că vaccinurile cauzează autism” și 19% dintre votanții PNL, în timp ce în rândul votanților PSD proporția este aproape dublă, 37% dintre alegătorii partidului lui Sorin Grindeanu considerând asta și votanții AUR, cu cea mai mare proporție de 58%.

În ceea ce privește opinia că „guvernul vrea să înlocuiască populația cu imigranți”: 59% din votanții AUR, 44% dintre votanții PSD; 24% dintre votanții PNL și 17% dintre cei ai USR, consideră acest lucru. Referitor la neîncredere că “între 5 și 6 milioane de evrei au fost uciși în Holocaust”: unul din trei votanți AUR cred asta; 20% din votanții PSD; 21% dintre votanții PNL și 14% dintre votanții USR.

De exemplu: în timp ce 55% dintre respondenții de sex masculin de 15-24 ani cred că “guvernele vor să înlocuiască populația cu imigranți” și 41% că “vaccinurile cauzează autism”, față de doar 29% dintre respondenții de sex feminin de vârstă 15-24 ani, care au aceeași opinie, pe ambele afirmații. Intuitiv, se conturează o imagine de tânăr, radicalizat, ușor de găsit în bule online ideologizate și pe profile obscure din social-media unde amestecă informații înțelese prost despre imigranți, Holocaust, schimbări climatice. Recunoașteți personajul - cel care s-ar filma excitat, pentru a distribui mai apoi pe social-media către restul bulei de exaltați, asaltul asupra imigrantului “invadator” care ne livrează comenzile?

Nu o să insist pe cauze, sunt cunoscute: educația, mediile de informare. Faptul că tinerii interiorizează informații false, mai mult decât alte segmente de vârstă, este și o problemă în procesul de educație. O cauză egală este însă și cu timpul alocat studiului față de timpul liber; contează și tipul de mass-media de unde tinerii își iau informațiile: presa tradițională (ziare, televiziune, radio) verifică relativ mai atent informațiile, în timp ce în social media, știrile false, teoriile conspiraționiste circulă rapid. La care aș adăuga neîncrederea adâncă în comunicarea oficială și tendința de a contesta experții și informația științifică și de a o înlocui cu teorii și adevăruri subiective, tendință accentuată din pandemie.

Un sondaj internațional online, 24 de state europene; 29000 de subiecți; datele culese de Demoscopy. Eșantionul din România 1200 de persoane. Sursa datelor: Haerpfer, C. W., Norris, P., & Kizilova, K. (2025). TRUEDEM Online Survey 2025 (Version 1.0 – preliminary release). TRUEDEM: Trust in European Democracies Project. Mulțumiri Profesor Claudiu D Tufiș.