Protest la CNA după retragerea licenței postului Realitatea Plus. Alexandra Păcuraru a mers cu tămâie în fața instituției

Fiica patronului Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru, s-a alăturat miercuri protestatarilor din fața CNA, manifestând împotriva retragerii licenței postului de televiziune. Aceasta a adus tămâie și a purtat steagul României, în semn de protest față de decizia luată marți. Într-un videoclip publicat pe Facebook, ea a lansat un val de critici la adresa reprezentanților autorității.

„Acești oameni care stau în această clădire construită de Nicolae Ceaușescu nu prea merg la Biserică, așadar am adus eu tămâie aici.

Răspundem cu iertare, Dumnezeu va face dreptate,” a transmis Alexandra Păcuraru în fața sediului CNA.

Pe lângă mesajele cu tentă religioasă, fiica patronului a criticat dur activitatea Consiliului, acuzându-i pe membrii acestuia de cenzură și comparând măsura cu „metode rusești”.

„Ei sunt ruși camuflați pentru că impun cenzura. În momentul în care spui ceva contradictoriu și scoți la lumină ceva ce ei nu vor, ești redus la tăcere. Să vă fie rușine că stați în aceste clădiri care au fost ridicate de toți cei care s-au jertfit pentru România. Îi așteptăm pe cei de la CNA să vină cu aceeași aroganță să explice de ce au pus pumnul în gură,” a afirmat aceasta.

La manifestație a participat și liderul AUR, George Simion, care a susținut că regimul condus de Ilie Bolojan limitează libertatea opoziției și a calificat decizia de retragere a licenței drept una politică.

Decizia CNA de a retrage licența postului Realitatea Plus a fost votată marți, 7 aprilie, pe motiv că nu au fost achitate amenzile aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Conform legii audiovizualului, licența se poate retrage dacă titularul nu demonstrează plata amenzilor în termen de șase luni. Realitatea Plus figurează cu 28 de sancțiuni restante din 2024, în valoare de peste 600.000 de lei, deși reprezentanții postului susțin că au achitat obligațiile aferente anului 2025.