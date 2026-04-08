Protest la CNA după retragerea licenței postului Realitatea Plus. Alexandra Păcuraru a mers cu tămâie în fața instituției

Alexandra Pacuraru. Sursa foto: Captură video
Fiica patronului Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru, s-a alăturat miercuri protestatarilor din fața CNA, manifestând împotriva retragerii licenței postului de televiziune. Aceasta a adus tămâie și a purtat steagul României, în semn de protest față de decizia luată marți. Într-un videoclip publicat pe Facebook, ea a lansat un val de critici la adresa reprezentanților autorității.

Fiica patronului Realitatea Plus, revoltată față de decizia CNA

„Acești oameni care stau în această clădire construită de Nicolae Ceaușescu nu prea merg la Biserică, așadar am adus eu tămâie aici.

Răspundem cu iertare, Dumnezeu va face dreptate,” a transmis Alexandra Păcuraru în fața sediului CNA.

Susținătorii postului au ieșit în stradă

Pe lângă mesajele cu tentă religioasă, fiica patronului a criticat dur activitatea Consiliului, acuzându-i pe membrii acestuia de cenzură și comparând măsura cu „metode rusești”.

Coordonare internațională pentru securitatea Strâmtorii Ormuz. Țoiu explică poziția României după armistițiul SUA-Iran
Un stadion din România ar putea primi numele „Mircea Lucescu"

„Ei sunt ruși camuflați pentru că impun cenzura. În momentul în care spui ceva contradictoriu și scoți la lumină ceva ce ei nu vor, ești redus la tăcere. Să vă fie rușine că stați în aceste clădiri care au fost ridicate de toți cei care s-au jertfit pentru România. Îi așteptăm pe cei de la CNA să vină cu aceeași aroganță să explice de ce au pus pumnul în gură,” a afirmat aceasta.

Realitatea Plus a primit mai multe amenzi în ultimii ani

La manifestație a participat și liderul AUR, George Simion, care a susținut că regimul condus de Ilie Bolojan limitează libertatea opoziției și a calificat decizia de retragere a licenței drept una politică.

Decizia CNA de a retrage licența postului Realitatea Plus a fost votată marți, 7 aprilie, pe motiv că nu au fost achitate amenzile aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Conform legii audiovizualului, licența se poate retrage dacă titularul nu demonstrează plata amenzilor în termen de șase luni. Realitatea Plus figurează cu 28 de sancțiuni restante din 2024, în valoare de peste 600.000 de lei, deși reprezentanții postului susțin că au achitat obligațiile aferente anului 2025.

  1. Radu Nicolescu spune:
    8 aprilie 2026 la 17:45

    Da, m-am lamurit de multa vreme: daca Realitatea spunea "prin anularea alegerilor s-a dat o lovitura de stat si s-a demonstrat ca regimul e dictatorial", primea o amenda de la CNA (sa nu uitam - infiintat si perfectionat de Ion Iliescu) de vreo 50000 de lei. Daca orice alt post spunea "Calin Georgescu a incercat sa dea o lovitura de stat si sa instaureze dictatura rusa" atunci nu doar ca nu se intampla nimic, ba chiar Calin Georgescu era pus sub control judiciar, investigat si trimis in judecata. Asta este "Democratia originala" inceputa de Ion Iliescu, unde "dezinformarea" si "adevarul" functioneaza doar intr-o directie.

17:56 - Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA, iar Realitatea Plus își poate continua emisia

Robert Turcescu: Și așa divizată de ani, societatea românească se mai sparge încă o dată
Ilegalul din viața reală începe să se mute în spațiul virtual
