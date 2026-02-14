Stelele Michelin, cel mai râvnit trofeu pentru restaurante și chefi. Cine le acordă și care sunt condițiile

O stea Michelin este visul oricărui restaurant de lux, la fel cum la această distincție se gândește orice chef cu ștaif. Producătorul de anvelope a ajuns o instanță în domeniul gastornomic și serviciilor culinare, după ce a publicat un ghid. Cărticica oferea șoferrilor informații despre localurile alfate pe autostrăzile din SUA.

Dar care sunt condițiile pentru care se acordă aceste stele rare, ce aduc faimă restaurantelor și bucătarilor? „Luăm în considerare cinci criterii universale: calitatea ingredientelor, armonia aromelor, stăpânirea tehnicilor culinare, modul în care personalitatea chefului strălucește în bucătărie și, mai ales, consistența în meniu și în timp”, spun reprezentanții Michelin pe siteul oficial.

„O masă cu adevărat incredibilă trebuie să fie o experiență unică. Suntem în cătuarea restaurantelor care oferă cele mai înalte standarde tot timpul”.

Se acordă anual stelele Michelin? Da. „Jurații” caută în toată lumea localuri care să corespundă standardelor premium. Și verifică, de asemenea, și dacă cele care au primit distincțiea, de-a lungul timpului, își păstrează nivelul.

Cei de la Michelin nu țin cont de modul în care este decorat un restaurant și de specificul acestuia. Stilul unui restaurant și nivelul său de confort sau formalitate nu au nicio influență asupra premiului. Au fost acordate stele Michelin peste tot, de la tarabe de mâncare stradală până la locații ultraluxoase.

Cine sunt oamenii care fac evaluările? Toate deciziile sunt luate de inspectorii Ghidului Michjelin, care călătoresc pe tot globul, de la metropole pline de viață până la destinații rurale ieșite din comun. Toți sunt angajați cu normă întreagă și foști profesioniști în restaurante și domeniul ospitalității.

De câte ori iau masa jurații, într-un restaurant, înainte de-a decide? Analiza poate dura atât cât este nevoie pentru ca cel care evaluează să fie convins de decizia luată. Esențială pentru acordarea stelei este consecvența. Așa că restaurantele nu-și permit zile rele. Clienții trebuie serviți la nivel ridicat de fiecare dată.

Un restaurant care a primit trei stele va servi de fiecare dată, la același standard, fiecare masă. Cei care inspectează fac vizite anonime în orice anotimp, în orice zi, la prânz sau la cină. Se degustă cât mai multe feluri de mâncare, pentru a avea o imagine perfectă. Evaluatorii pot să fie singuri, o pereche sau într-un grup mai numeros. Deciziile sunt luate în mod colectiv, conform sursei citate.