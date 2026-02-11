Creveți, șnițel de pui, crispy sau somon la pușcărie. Afacerea inedită a soției unui fost deținut de la Jilava

Soția unui fost deținut de la Jilava a construit o afacere inedită, care livrează mâncare gătită către închisori. Pomana porcului, tochitura, șnițelul de pui și creveți sunt printre cele mai comandate feluri de cei aflați după gratii, relatează observatornews.ro.

Pusă în situația de a-i duce de mâncare zilnic soțului său, aflat încarcerat, o femeie a înființat o firmă de catering. În prezent, prin intermediul ei, livrează prânzul deținuților nemulțumiți cu meniul din închisoare.

Astfel, cei aflați în spatele gratiilor, își pot potoli foamea, cu ajutorul rudelor, cu preparate alese, cum ar fi creveții, somonul și pastrama. Firma de catering livrează închisorilor din București și împrejurimi.

„Ideea a pornit de la soțul meu, care era pe vremea aia arestat la Jilava. Am comandat un pachet, iar soțul meu s-a îmbolnăvit foarte tare. Și a ajuns la spital. I s-a zis că e de la mâncarea pe care am comandat-o. De acolo a venit ideea. cum să fac să îi aduc soțului mâncare să nu se îmbolnăvească”, a spus Hany, managerul firmei de catering.

Pentru a putea livra mâncare în penitenciar, femeia a apelat la un avocat care a pus-o la punct cu regulile pe care trebuie să le respecte. Ulterior, și alte rude ale condamnaților au apelat la serviciile ei.

Potrivit legii, fiecare persoană încarcerată are dreptul, lunar, la un pachet cu alimente de până la zece kilograme.

„Toate bunurile care conțin pachetul lunar sunt supuse, în prezența deținuților, controlului specific executat de personalul desemnat”, a spus Ioana Plugaru, Administrația Penitenciarelor.

În prezent, firma de catering înființată de soția fostului deținut are comenzi zilnice. Fiecare deținut are, cum era de așteptat, un meniu preferat.

„Cel mai des pomana porcului, tochitură, șnițel de pui și crispy!”, a spus Hany, care, grație ideii pe care a avut-o, este lăudată și apreciată de partenerele de viață ale celor încarcerați.