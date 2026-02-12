Tabloul „Sfântul Sebastian” de El Greco, blocat în New York. România, indispensabilă în litigiu

Tabloul „Sfântul Sebastian”, semnat de El Greco și revendicat în instanțele americane de statul român, prințul Paul și o companie controlată de oligarhul Dmitri Ribolovlev, rămâne de peste un an în depozitele Christie’s din New York, până la soluționarea definitivă a litigiilor. „Instanța a confirmat că România este parte indispensabilă în litigiul având ca obiect stabilirea proprietarului tabloului San Sebastian, validând astfel demersurile echipei Lexters de a asigura participarea statului român la judecată. Avem, deci, șansa de a prezenta argumentele de drept și plenitudinea de probe disponibile, care susțin dreptul de proprietate al României asupra tabloului”, au explicat avocații Alexandru Stănescu si Irina Vasile pentru Mediafax.

Lucrarea, o capodoperă care i-a aparținut primului rege al României și care ar fi fost scoasă din țară în anul 1947, este estimată la câteva milioane de dolari și a fost adusă inițial la Christie’s pentru a fi vândută. Însă, după ce statul român a notificat demersurile legale inițiate, tabloul a fost retras de la licitație pe 4 februarie anul trecut, cu o zi înainte de evenimentul la care figura drept piesă principală.

În prezent, opera se află în continuare în custodia Christie’s, iar instanțele americane trebuie să stabilească, la final, care dintre entitățile care o revendică are dreptul de proprietate asupra sa.

Pictura se află în centrul unei dispute în care apar trei părți: statul român, prințul Paul – în calitate de moștenitor al părinților săi, nu al Casei Regale a României – și o companie controlată de Dmitri Ribolovlev, colecționar de artă, filantrop și actual proprietar și președinte al echipei de fotbal AS Monaco. Compania este cea care a dus anul trecut tabloul „Sfântul Sebastian” la Christie’s, la New York, cu intenția de a-l vinde.

Apariția lucrării în catalogul licitației a determinat reacția statului român, prin Ministerul Finanțelor, autoritatea cu atribuții în recuperarea patrimoniului. România a angajat o echipă internațională de avocați și a declanșat demersuri pentru a revendica dreptul de proprietate asupra tabloului. La notificarea privind acțiunile legale, Christie’s a retras lucrarea de la vânzare pe 4 februarie anul trecut, cu o zi înaintea licitației.

Lucrarea lui El Greco, pe numele său adevărat Doménikos Theotokópoulos (1541 – 1614), realizată în anii 1610 – 1614 și estimată la o sumă între 7 și 9 milioane de dolari, va rămâne la Christie’s din New York până la finalizarea proceselor. Acest lucru a fost confirmat pentru Mediafax de avocații Alexandru Stănescu și Irina Vasile, parteneri Lexters, parte a echipei internaționale angajate de statul român, alături de Nixon Peabody LLP și De Baecque Bellec Avocats.

Apărătorii statului spun că, înainte de apariția lucrării la Christie’s, ultimele informații despre acest tablou erau vechi de mai bine de 35 de ani. În rest, din datele consultate de reporterul Mediafax privind parcursul dosarelor din instanțele americane, casa de licitații nu are un rol în fondul disputei, dincolo de găzduirea tabloului până la decizia finală.

„Nu comentăm probleme legale care nu ne implică”, a declarat un purtător de cuvânt al Christie’s, contactat de Mediafax, la finalul lunii ianuarie, înainte cu câteva zile de aniversarea retragerii de la licitație.

Avocații care reprezintă România indică drept unul dintre cele mai importante rezultate ale ultimului an faptul că instanța americană a stabilit că statul român trebuie să fie parte în proces. Alexandru Stănescu și Irina Vasile au arătat că, după blocarea scoaterii la licitație, echipa a analizat un volum considerabil de documente și a pregătit mai multe depuneri procedurale, într-un dosar pe care îl descriu drept complex și cu mai multe părți care pretind drepturi asupra tabloului.

„Fiind o cauză complexă, implicând mai multe părți care pretind drepturi asupra tabloului, era previzibil să nu avem o soluție definitivă într-un an.Un rezultat important obținut de echipa de avocati coordonata de Lexters: tabloul San Sebastian se află în prezent în custodia Christie’s, unde ar trebui să rămână până la soluționarea definitivă a litigiilor”, au explicat partenerii Lexters.

Ei au mai precizat că, în cadrul dosarului federal, instanța a respins parțial cererea formulată de Paul Philippe, pe motiv că acesta nu chemase în litigiu toate părțile indispensabile judecății, inclusiv România.

Avocații au reamintit că Paul Philippe, nepotul Regelui Carol al II-lea, a deschis acțiunea la instanța din Districtul de Sud din New York pentru revendicarea tabloului San Sebastian la o săptămână după ce România reușise blocarea licitației Christie’s.

Potrivit apărătorilor statului, litigiul a ajuns la finalul etapei scrise, iar ultimele documente au fost depuse la începutul lunii februarie 2026. Toate părțile – statul român, Accent Delight (societatea care, prin intermediul Christie’s, a scos inițial tabloul la vânzare) și Paul Philippe – au depus expunerile de motive și răspunsurile privind proprietatea tabloului.

„Avem acum o imagine de ansamblu a argumentelor celorlalte părți, în baza căreia construim strategia pentru următoarele etape. Este greu de estimat un calendar procedural pentru etapele dezbaterilor, deoarece sunt multe variabile care îl pot influența. Judecătorul federal este cel care ia deciziile privind oportunitatea organizării dezbaterilor orale și administrării probelor”, au răspuns partenerii Lexters, rugați să avanseze o estimare a duratei procesului.

În același răspuns, avocații au arătat că este un semnal pozitiv faptul că una dintre problemele centrale reținute de judecător privește stabilirea proprietarului de drept al tabloului în temeiul succesiunii Regelui Carol I și dacă lucrarea a fost scoasă ilegal din România, aspecte care, în aprecierea lor, depind de interpretarea dreptului român.

„În orice caz, apreciem ca un semnal pozitiv faptul că una dintre problemele centrale, așa cum au fost reținute de judecătorul este stabilirea proprietarului de drept al tabloului în temeiul succesiunii Regelui Carol I și dacă tabloul a fost scos ilegal din România, și că aceste probleme centrale «depind de interpretarea dreptului român». Totodată, este foarte important că, știind că tabloul nu va fi restituit până la soluționarea definitivă a acestuia, echipa de avocați Lexters, împreună cu experții avocați americani – Nixon Peabody – își pot concentra eforturile spre pregătirea urmatorilor pași în litigiu”, au precizat avocații Alexandru Stanescu si Irina Vasile.

În prima plângere adresată instanței, datată 9 februarie 2025, prințul Paul își detaliază, prin avocați, argumentele pentru care consideră că lucrarea îi aparține. El este descendentul lui Carol Mircea Grigore, fiul lui Carol al II-lea, și susține că are recunoaștere inclusiv în România în privința calității de moștenitor al averii tatălui său.

În acțiunea sa, Paul Philippe afirmă că statul român l-ar fi discriminat și ar fi dus, în ultimul secol, o campanie de rea-credință împotriva părții fostei familii regale din care face parte, pentru a-i împiedica să obțină moștenirea cuvenită. Sunt reluate și litigiile din România, inclusiv contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a recunoscut în februarie 2012 sentința din 1955 a unei instanțe din Lisabona prin care Carol Mircea Grigore era recunoscut ca fiu al regelui Carol al II-lea.

Prințul Paul susține, în documentele depuse în SUA, că statul român a favorizat constant partea familiei regale asociată regelui Mihai și invocă inclusiv ideea că tabloul ar fi fost scos din țară în 1947 și vândut ulterior în condiții contestate.

În documentele depuse, sunt redate pe larg afirmații privind transportul unor bunuri de valoare și depozitarea lor în străinătate, inclusiv referiri la inventare și numere de obiect dintr-un seif.

„În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, naziștii l-au recompensat pe Mihai pentru colaborarea sa, permițându-i să transporte în afara țării o parte din picturile din colecția lui Carol al II-lea. Telegramele ambasadorului lui Hitler în România, Manfred Freiherr von Killinger, l-au autorizat pe Mihai să folosească vagoane blindate pentru a transporta picturi la Florența, Italia, unde locuia mama lui Mihai.

În decembrie 1947, Mihai a fost forțat să abdice. Înainte de a părăsi România, însă, în seara zilei de 12 noiembrie 1947, Mihai și personalul său au încărcat două vagoane de marfă cu bunuri valoroase, inclusiv Saint Sébastien și Canon Bosio, la gara de lângă Castelul Peleș.

Documentele depuse în instanță de prințul Paul arătau că vagoanele de marfă au fost atașate la Orient Express și au fost descărcate la sosirea trenului la Geneva, unde aghiotantul lui Mihai, Jacques M. Vergotti, a supravegheat descărcarea și a transferat posesia tuturor lucrurilor către Arthur Lang, directorul băncii elvețiene UBS din Zurich.

Potrivit argumentației sale, după aproape un an, în decembrie 1948, domnul Lang a întocmit un inventar al investițiilor pe care le făcuse în numele lui Mihai, precum și cele mai importante articole depozitate în seif. Numerele de obiect 105 și 106 din inventar se refereau la Sfântul Sébastien și, respectiv, la Canonul Bosio”.

În documentele din instanță, Accent Delight susține că a cumpărat legitim tabloul și că ar fi ultimul dintre mai mulți cumpărători care au urmat după regele Mihai. Entitatea este descrisă drept înregistrată în Insulele Virgine Britanice și deținută de un trust înființat de și în beneficiul membrilor familiei Ribolovlev, cu trimitere la Dmitri Ribolovlev, oligarh rus și colecționar de artă, actual proprietar și președinte al echipei AS Monaco. Averea familiei este menționată ca fiind estimată de Forbes la 6,5 miliarde de dolari, pe locul 626 în lume, cu origini în afacerea cu îngrășăminte chimice.

În poziția prezentată instanței, Accent Delight afirmă că intervențiile din februarie 2025 ar fi împiedicat în mod necorespunzător vânzarea lucrării și susține că a achiziționat tabloul în 2010 de la un comerciant profesionist, iar ulterior ar fi aflat că România i-ar fi permis regelui Mihai să ia pictura la plecarea din țară.

„În februarie 2025, Philippe și România au intervenit în mod necorespunzător pentru a împiedica Accent să vândă Sfântul Sebastian, o pictură a artistului „Maestru Vechi” din Renașterea spaniolă, Doménikos Theotokópoulos, cunoscut sub numele de El Greco („Pictura”). Accent achiziționase lucrarea în 2010 de la un comerciant de artă profesionist, cel mai recent dintre mai mulți proprietari care își au originea până la regele Mihai I al României. Accent a aflat ulterior că România i-a permis regelui Mihai I să ia pictura și altele cu el atunci când guvernul comunist l-a forțat să abdice de la tron în 1947”, se arată în documentul depus pe masa judecătorilor.

Potrivit avocaților oligarhului, este invocat și episodul deplasării regelui Mihai în Anglia în 1947, cu mențiunea că ar fi luat cu el picturi și alte obiecte de valoare cu știrea și permisiunea autorităților comuniste de atunci.

„O lună mai târziu, pe 30 decembrie 1947, Regele Mihai a fost forțat să abdice de la tron de către regimul comunist. Dar nu i s-a cerut să returneze pictura sau orice altă proprietate pe care autoritățile comuniste îi permiseseră să o ia la plecarea din țară”, arată documentul depus de compania care l-a scos la vânzare la Christie’s.