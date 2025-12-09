Social

Statul român obține avantaje majore în negocierile cu OMV. Compania ar urma să respecte legea offshore în forma actuală

Statul român obține avantaje majore în negocierile cu OMV. Compania ar urma să respecte legea offshore în forma actuală
Negocierile purtate în ultimele luni între România și compania austriacă OMV s-au încheiat cu rezultate considerate foarte bune pentru partea română, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, care susțin că întregul demers a reprezentat un efort coordonat la nivelul Guvernului, potrivit Financial Intelligence.

Procesul de la Paris, retras integral de OMV

Sursele consultate transmit că negocierile au dus la un rezultat important: OMV va retrage procesul inițiat la Paris, acoperind toate costurile de judecată, și a comunicat că va respecta Legea offshore în forma actuală. Aceasta prevede dreptul statului de a opri livrările de gaze atunci când consideră necesar, iar partea fiscală rămâne neschimbată, conform deciziei Parlamentului României.

Practic, conform acelorași surse, consumatorii români vor avea prioritate la gazul extras, urmați de cetățeni din Austria, Ungaria sau Germania. Tot OMV s-ar fi angajat să achite inclusiv onorariile avocaților Romgaz și ANRM implicați în speță.

Compania contestase în procesul de la Paris anumite prevederi din Legea Offshore și alte reglementări relevante pentru proiectul Neptun Deep.

Trucuri de căutare pe Netflix. Codurile secrete prin care poți vedea mai multe filme
Trucuri de căutare pe Netflix. Codurile secrete prin care poți vedea mai multe filme
Claudiu Târziu explică ruptura din zona suveranistă: „Nu s-a putut, nu din orgolii, ci din lipsă de viziune”. Exclusiv
Claudiu Târziu explică ruptura din zona suveranistă: „Nu s-a putut, nu din orgolii, ci din lipsă de viziune”. Exclusiv

Autoritățile române ar fi obținut și renunțarea OMV la toate cheltuielile de mediu rămase din perioada privatizării, evaluate la circa 1 miliard de dolari. Potrivit surselor, compania renunță și la dobânzile asociate acestor lucrări și acceptă plata sumelor stabilite de instanță pe o perioadă de patru ani, fără dobândă. Totodată, redevențele ar urma să crească cu 40%, iar OMV s-ar fi angajat ca declinul anual al producției să nu depășească pragul de 3%.

Guvernul României

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Posibile schimbări la conducerea OMV Petrom

Pentru anul viitor, sursele indică drept foarte probabilă numirea unui CEO român la OMV Petrom, printre numele menționate fiind Gabriel Selinschi, Alina Popa sau Radu Căprău.

În schimbul acestor rezultate obținute la negocieri, statul român ar fi agreat prelungirea licenței de explorare din Marea Neagră cu încă doi ani și extinderea licențelor onshore cu 14 ani.

Documentul rezultat în urma negocierilor ar urma să fie inițiat legal de ANRM, instituție condusă de Adriana Petcu (PSD).

Contextul discuțiilor privind licențele Neptun Deep

Cu câteva luni în urmă, OMV Petrom și Romgaz Black Sea au început dialogul cu autoritățile pentru extinderea licenței de explorare pentru blocul Neptun. Reprezentanții companiei au transmis atunci că discuțiile privesc strict zona aflată încă în explorare și nu modifică proiectul de dezvoltare Neptun Deep.

Precizarea a venit după solicitarea unui punct de vedere de către Financial Intelligence, în contextul apariției unui articol în publicația Die Presse, care susținea că OMV riscă să piardă licența pentru o parte a blocului Neptun din Marea Neagră.

Proiecte speciale