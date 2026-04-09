Investiție de peste 281 milioane lei aprobată de Guvern pentru operațiuni în Portul Giurgiulești din Republica Moldova

Guvernul României a alocat peste 281 milioane lei din Fondul de rezervă pentru majorarea capitalului CN Administrația Porturilor Maritime Constanța, în vederea achiziției acțiunilor BERD la Danube Logistics SRL din Portul Giurgiulești.

Guvernul României a decis, în cadrul unei ședințe de joi, alocarea unei sume de peste 281 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Executivului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2026. Fondurile sunt destinate suplimentării bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Autoritățile au anunțat că această decizie are rolul de a susține o operațiune de capital cu impact în zona infrastructurii portuare regionale.

Potrivit informațiilor transmise oficial, bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii va fi suplimentat cu suma de 281,626 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

În comunicarea Executivului se arată că această alocare are o destinație clară. „Bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va fi suplimentat cu suma de 281,626 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit Hotărârii adoptate de Guvern. Resursele financiare vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social al Companiei Naţionale «Administraţia Porturilor Maritime» S.A. Constanţa, operaţiune destinată finanţării investiţiei pentru dobândirea participaţiei de 100% în ÎCS Danube Logisttics SRL”, a anunțat Guvernul.

Statul român și-a exprimat intenția de a achiziționa, prin Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, pachetul de acțiuni deținut de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) la Danube Logistics SRL, operatorul asociat Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova.

Autoritățile au confirmat că operațiunile guvernamentale și corporative necesare acestei tranzacții au fost aprobate la nivel instituțional. De asemenea, Executivul a transmis anterior că sunt avute în vedere investiții cu caracter strategic pe termen lung, orientate către dezvoltarea capacității portuare și consolidarea poziției Portului Constanța în regiunea Mării Negre.

Totodată, oficialii au anunțat că această potențială preluare ar putea oferi instrumente suplimentare de cooperare economică și logistică între România și Republica Moldova, inclusiv în perspectiva unor proiecte viitoare legate de procesul de reconstrucție a Ucrainei.