Transformare majoră la Portul Giurgiulești. Investiții private sub control strategic și fiscal european

Republica Molodva. Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) a fost declarat obiectiv de infrastructură strategică, iar autoritățile au stabilit că, începând cu anul 2030, acesta va fi supus legislației Uniunii Europene, fără regim fiscal și vamal special. Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege în acest sens. După expirarea dreptului de suprafață, toate construcțiile realizate de investitori și rezidenți vor fi transferate în proprietatea statului Republica Moldova.

Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a explicat că proiectul urmărește asigurarea unui cadru normativ coerent, transparent și previzibil, aliniat la standardele europene.

„Prin acest proiect, consolidăm considerabil poziția Republicii Moldova, creând premise pentru ca statul să renegocieze, inclusiv, o plată mai mare a redevenței și pentru a aplica aceleași reguli fiscale în cadrul PILG ca și pe restul teritoriului țării”, a declarat Radu Marian în raportul prezentat plenului pe 26 martie.

Conform modificărilor adoptate, începând cu anul 2030, investitorul general și rezidenții PILG vor achita toate obligațiile financiare conform legislației Uniunii Europene. Taxa de redevență plătită de concesionar va fi ajustată la prețurile de piață și va crește odată cu extinderea suprafeței incluse în PILG, înlocuind taxa fixă anuală de 1.000 de euro, aplicată în prezent. Autoritățile estimează că doar pentru cele 55 de hectare aflate acum în locațiune, statul ar putea încasă cel puțin 25.000 de euro anual.

Durata contractului de arendă a fost redusă de la 99 la 49 de ani, urmând să expire în 2075, față de 2104, cum era prevăzut inițial în acordul investițional semnat în 2024.

La 31 decembrie 2025, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a semnat acordul de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța. Autoritățile au explicat că tranzacția nu necesită avizul Guvernului, deoarece PILG este o investiție privată, iar statul rămâne proprietarul terenurilor și va primi infrastructura construită după expirarea termenului de cesiune.

Potrivit datelor statistice, la sfârșitul anului 2025, 74 de companii erau înregistrate în calitate de rezidenți ai Portului Internațional Liber „Giurgiulești”, iar, la sfârșitul anului 2024, valoarea totală a investițiilor depășea 137 de milioane de dolari SUA. Cele mai mari investiții, de peste 57 de milioane de dolari SUA, au fost realizate de investitorul general, ÎCS „Danube Logistics” SRL.

