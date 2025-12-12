Sorina Pintea a renunțat la cererea de întrerupere a executării pedepsei: Lucrurile s-au calmat

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, a declarat joi, în fața Tribunalului Cluj, că renunță la cererea de întrerupere a executării pedepsei, depusă imediat după condamnarea definitivă din iunie. „Din fericire, lucrurile s-au calmat, sunt bine. Nu are rost să întrerup pedeapsa, merg înainte cu ea”, a spus aceasta, potrivit CluJust.

Primul termen al cererii a fost stabilit pentru 27 noiembrie, însă instanța a amânat judecarea cauzei pentru a permite prezența avocatului ales al petentei. Joi, la termenul următor, Sorina Pintea a anunțat că renunță la solicitare, ceea ce închide procedura și înseamnă că fostul demnitar își va continua executarea pedepsei în penitenciarul Gherla.

În ultimele luni, fostul ministru al Sănătății a invocat în mod repetat probleme medicale în demersurile de a obține clemență sau amânări în propriul dosar.

Pe 6 iunie 2025, Curtea de Apel Cluj a condamnat-o definitiv pe Sorina Pintea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, pentru luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA au arătat că, în perioada în care a fost manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, Pintea a primit două tranșe de bani: 10.000 de euro în decembrie 2019 și 120.000 de lei în februarie 2020.

Anchetatorii susțin că banii i-au fost remiși prin intermediul omului de afaceri Mihai Coste, care ar fi facilitat constant relația dintre manager și firmele care aveau contracte cu spitalul.

Motivarea sentinței, care se întinde pe aproape 200 de pagini, arată că ancheta s-a bazat pe o combinație de flagrant, interceptări, documente și un volum semnificativ de comunicări între Sorina Pintea și intermediarul mitei. Judecătorii notează că au identificat 683 de mesaje schimbate între cei doi, o parte dintre acestea cu conținut personal, care indicau relația apropiată dintre fostul ministru și omul de afaceri.

Imediat după condamnare, Sorina Pintea a încercat să obțină întreruperea executării pedepsei, invocând motive medicale. Anterior, ea a contestat și validitatea probelor DNA, susținând că dosarul ar fi fost construit pentru protejarea unor denunțători.

Procurorii au susținut însă că flagrantul, filmările și comunicările interceptate nu lăsau loc de interpretare.