Social

Sorina Pintea a renunțat la cererea de întrerupere a executării pedepsei: Lucrurile s-au calmat

Comentează știrea
Sorina Pintea a renunțat la cererea de întrerupere a executării pedepsei: Lucrurile s-au calmat
Din cuprinsul articolului

Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, a declarat joi, în fața Tribunalului Cluj, că renunță la cererea de întrerupere a executării pedepsei, depusă imediat după condamnarea definitivă din iunie. „Din fericire, lucrurile s-au calmat, sunt bine. Nu are rost să întrerup pedeapsa, merg înainte cu ea”, a spus aceasta, potrivit CluJust.

Sorina Pintea: „Nu are rost să întrerup pedeapsa”

Primul termen al cererii a fost stabilit pentru 27 noiembrie, însă instanța a amânat judecarea cauzei pentru a permite prezența avocatului ales al petentei. Joi, la termenul următor, Sorina Pintea a anunțat că renunță la solicitare, ceea ce închide procedura și înseamnă că fostul demnitar își va continua executarea pedepsei în penitenciarul Gherla.

„Din fericire, lucrurile s-au calmat, sunt bine. Nu are rost să întrerup pedeapsa, merg înainte cu ea”, a spus Sorina Pintea în fața instanței, prin videocall din penitenciar.

În ultimele luni, fostul ministru al Sănătății a invocat în mod repetat probleme medicale în demersurile de a obține clemență sau amânări în propriul dosar.

Fotografii din colecția lui Epstein, publicate de Democrați. Ce încearcă să ascundă Casa Albă
Fotografii din colecția lui Epstein, publicate de Democrați. Ce încearcă să ascundă Casa Albă
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13-14 decembrie 2025. Despre Africa și nu numai...
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13-14 decembrie 2025. Despre Africa și nu numai...

Fostul ministru al Sănătății, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare

Pe 6 iunie 2025, Curtea de Apel Cluj a condamnat-o definitiv pe Sorina Pintea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, pentru luare de mită în formă continuată. Procurorii DNA au arătat că, în perioada în care a fost manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, Pintea a primit două tranșe de bani: 10.000 de euro în decembrie 2019 și 120.000 de lei în februarie 2020.

Sursă: Sergii Gnatiuk | Dreamstime.com

Anchetatorii susțin că banii i-au fost remiși prin intermediul omului de afaceri Mihai Coste, care ar fi facilitat constant relația dintre manager și firmele care aveau contracte cu spitalul.

Motivarea sentinței, care se întinde pe aproape 200 de pagini, arată că ancheta s-a bazat pe o combinație de flagrant, interceptări, documente și un volum semnificativ de comunicări între Sorina Pintea și intermediarul mitei. Judecătorii notează că au identificat 683 de mesaje schimbate între cei doi, o parte dintre acestea cu conținut personal, care indicau relația apropiată dintre fostul ministru și omul de afaceri.

Demersuri pentru amânarea executării pedepsei

Imediat după condamnare, Sorina Pintea a încercat să obțină întreruperea executării pedepsei, invocând motive medicale. Anterior, ea a contestat și validitatea probelor DNA, susținând că dosarul ar fi fost construit pentru protejarea unor denunțători.

Procurorii au susținut însă că flagrantul, filmările și comunicările interceptate nu lăsau loc de interpretare.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:31 - Legea armelor, votată definitiv. Interdicții pentru Transnistria și noi condiții obligatorii pentru obținerea permisului
19:23 - Judecătorul Laurenţiu Beşu, din documentarul Recorder, a cerut CSM să fie numit procuror
19:16 - Fotografii din colecția lui Epstein, publicate de Democrați. Ce încearcă să ascundă Casa Albă
19:04 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13-14 decembrie 2025. Despre Africa și nu numai...
18:55 - Sorina Pintea a renunțat la cererea de întrerupere a executării pedepsei: Lucrurile s-au calmat
18:47 - Amalia Năstase dezvăluie ce sfânt o protejează: Îi cer ce vreau eu și-mi dă

HAI România!

Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu
O diversiune în decembrie. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale