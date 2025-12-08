Primăria de familie. Fiica lui Verginel Gireadă, condamnat pentru mită, preia ștafeta la Mihai Eminescu
- Maria Dima
- 8 decembrie 2025, 13:58
Comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani rămâne sub controlul familiei Gireadă. Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, fiica fostului primar Verginel Gireadă, a câștigat duminică alegerile locale parțiale, candidând din partea PSD. Ea a obținut 1.330 de voturi (41,54%), devansându-l pe candidatul PNL, Ionuț-Cristian Sigartău, care a fost votat de 823 de alegători (25,70%).
Victoria vine la doar câteva luni după ce tatăl ei, ales primar în iunie 2024, a fost nevoit să renunțe la mandat în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul DNA privind luare de mită pentru atribuirea unor contracte publice și urgentarea unor plăți. Pedeapsa propusă de procurori este de trei ani cu suspendare.
Noul edil a anunțat direcția mandatului: „Continui proiectele tatălui meu”
În seara alegerilor, Andreea-Cristina Alecu-Gireadă a transmis un mesaj public în care a mulțumit comunității și a anunțat că va merge pe linia administrației conduse anterior de tatăl său: „Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Am demonstrat că ne dorim același lucru – continuarea dezvoltării comunei Mihai Eminescu. Voi fi un primar deschis la dialog și aproape de toți locuitorii comunei”. Ea a precizat că va continua proiectele deja începute de administrația precedentă, condusă chiar de Dumitru-Verginel Gireadă.
O primărie condusă de două decenii de familia Gireadă
Rezultatul alegerilor prelungește dominația familiei Gireadă asupra comunei Mihai Eminescu, o localitate condusă aproape fără întrerupere din 2004 de membrii aceleiași familii.
2004–2012: Verginel Gireadă este primar;
2012–2020: Soția sa, Aneta Gireadă, preia mandatul;
2020: Verginel Gireadă revine în fruntea primăriei, ales din partea PNL;
2024: Candidează din nou, de această dată susținut de PSD, și câștigă alegerile locale din iunie.
Octombrie 2024: Renunță la mandat după ce admite că a luat mită;
Decembrie 2024: Fiica sa, Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, câștigă primăria la alegerile parțiale.
Demisia lui Gireadă a fost anunțată pe 11 noiembrie, după ce DNA a confirmat acordul de recunoaștere a vinovăției în dosarul de corupție.
Fost mecanic agricol, carieră politică de peste două decenii
Dumitru-Verginel Gireadă are un parcurs profesional neobișnuit. Fost mecanic agricol, absolvent de școală profesională în 1987, și-a obținut diploma de Bacalaureat în 2010, la 42 de ani, iar ulterior a devenit student al Facultății de Administrație și Științe Politice din Iași.
În paralel, și-a construit o carieră politică în județul Botoșani, fiind și deputat PNL în legislatura 2012–2016, perioadă în care primăria a fost condusă de soția sa.
