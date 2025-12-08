Politica

Primăria de familie. Fiica lui Verginel Gireadă, condamnat pentru mită, preia ștafeta la Mihai Eminescu

Primăria de familie. Fiica lui Verginel Gireadă, condamnat pentru mită, preia ștafeta la Mihai Eminescu
Comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani rămâne sub controlul familiei Gireadă. Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, fiica fostului primar Verginel Gireadă, a câștigat duminică alegerile locale parțiale, candidând din partea PSD. Ea a obținut 1.330 de voturi (41,54%), devansându-l pe candidatul PNL, Ionuț-Cristian Sigartău, care a fost votat de 823 de alegători (25,70%).

Victoria vine la doar câteva luni după ce tatăl ei, ales primar în iunie 2024, a fost nevoit să renunțe la mandat în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul DNA privind luare de mită pentru atribuirea unor contracte publice și urgentarea unor plăți. Pedeapsa propusă de procurori este de trei ani cu suspendare.

Noul edil a anunțat direcția mandatului: „Continui proiectele tatălui meu”

În seara alegerilor, Andreea-Cristina Alecu-Gireadă a transmis un mesaj public în care a mulțumit comunității și a anunțat că va merge pe linia administrației conduse anterior de tatăl său: „Sunt profund recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Am demonstrat că ne dorim același lucru – continuarea dezvoltării comunei Mihai Eminescu. Voi fi un primar deschis la dialog și aproape de toți locuitorii comunei”. Ea a precizat că va continua proiectele deja începute de administrația precedentă, condusă chiar de Dumitru-Verginel Gireadă.

O primărie condusă de două decenii de familia Gireadă

Verginel Gireadă

Verginel Gireadă. Sursa foto: Camera Deputaților

Rezultatul alegerilor prelungește dominația familiei Gireadă asupra comunei Mihai Eminescu, o localitate condusă aproape fără întrerupere din 2004 de membrii aceleiași familii.

2004–2012: Verginel Gireadă este primar;

2012–2020: Soția sa, Aneta Gireadă, preia mandatul;

2020: Verginel Gireadă revine în fruntea primăriei, ales din partea PNL;

2024: Candidează din nou, de această dată susținut de PSD, și câștigă alegerile locale din iunie.

Octombrie 2024: Renunță la mandat după ce admite că a luat mită;

Decembrie 2024: Fiica sa, Andreea-Cristina Alecu-Gireadă, câștigă primăria la alegerile parțiale.

Demisia lui Gireadă a fost anunțată pe 11 noiembrie, după ce DNA a confirmat acordul de recunoaștere a vinovăției în dosarul de corupție.

Fost mecanic agricol, carieră politică de peste două decenii

Dumitru-Verginel Gireadă are un parcurs profesional neobișnuit. Fost mecanic agricol, absolvent de școală profesională în 1987, și-a obținut diploma de Bacalaureat în 2010, la 42 de ani, iar ulterior a devenit student al Facultății de Administrație și Științe Politice din Iași.

În paralel, și-a construit o carieră politică în județul Botoșani, fiind și deputat PNL în legislatura 2012–2016, perioadă în care primăria a fost condusă de soția sa.

