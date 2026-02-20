Solista primului hit care a marcat România după 1989, destin tragic. Omorâtă și incendiată de un angajat

Loalva Braz Vieira a fost solista vocală a grupului brazilia „Kaoma”, care și-a câștigat faima la nivel mondial, după ce a lansat „Lambada”. Celebra melodie care a făcut senzație la finalul anilor '80 și începutul anilor '90.

A fost una dintre primele piese importate pe cale oficială, radio și tv, în România, după 1989. Braz s-a născut lângă Rio de Janeiro în 1953 într-o familie de muzicieni - tatăl ei era dirijor, iar mama, pianistă. S-a implicat serios în muzică la vârsta de 13 ani și a început să câștige numeroase premii naționale.

Pentru talentul ei, a fost repede validată de o serie de artiști pop brazilieni precum Tima May, Emilia Santiago, Gala, Caetano Velosa și alții cu care a colaborat și între 1975 și 1985, conform slobodenpecat.mk.

La mijlocul anilor '80, s-a mutat la Paris și a cântat în multe țări din întreaga lume. În 1989, în calitate de solist al trupei Kaoma, a cântat piesa „Lambada”, care a devenit un mare succes mondial.

Piesa „Lambada” a fost compusă de liderul grupului bolivian „Los Karkis” și fără acordul acestuia, grupul „Kaoma” a început să folosească melodia. A urmat, bineînțeles, o dispută serioasă în privința drepturilor de autor, iar ulterior, cu o sumă mare de bani necunoscută publicului, s-ar fi ajuns la un acord.

Braz a compus și cântat două piese pentru filmul „Le Roi Desperados”, iar cântece ca „Tago Mago”, „Dançando Lambada” și „Mélodie D’Amour” i-au marcat cariera.

Odată cu adaptarea piesei „Another Star” a lui Stevie Wonder tradusă în portugheză, multe vedete americane au devenit interesate de aranjamentele și compozițiile ei.

A fost membră a Academiei Franceze și a primit prestigioasa medalie de argint „Prix Thorlet”. Viața artistei s-a încheiat tragic pe 19 ianuarie 2017, atunci când trupul ei a fost găsit într-o mașină arsă în orașul Sankvarema.

Potrivit poliției, doi bărbați au pătruns în hotelul în care locuia Loalva și au urcat-o într-o mașină, care a fost apoi incendiată. Potrivit anchetei poliției, ea a fost ucisă de unul dintre angajații săi.