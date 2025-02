Sport Simona Halep își dorește să ducă o viață normală și să devină mamă







Simona Halep a acceptat deja ideea că a încheiat o etapă semnificativă din viața sa, punând capăt unei cariere remarcabile în tenis. Marea campioană are deja planuri pentru viitor, iar cel mai important dintre acestea este dorința de a deveni mamă.

Simona Halep are o mare dorință, să trăiască normal și să aibă copii

Simona Halep a stat 373 de săptămâni consecutive în top 10 WTA, dintre care 64 de săptămâni pe prima poziție, ceea ce o plasează în topul 10 în ceea ce privește longevitatea ca lider mondial. Aceste realizări sunt cu adevărat impresionante pentru Simona Halep, dar acum a venit timpul să treacă la o altă etapă din viața sa.

„Eu sunt o persoană emotivă, am emoții și când merg la o petrecere. Nu mi-e teamă, adică am senzația că o să mă descurc. Am o familie deosebită, am mai investit în niște lucruri în România, sunt o persoană deschisă, dar nu simt nevoia să am ceva acum de făcut. Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict”, a declarat Simona Halep.

Una dintre dorințe este să se așeze la casa ei și să aibă copii

Simona Halep are câteva priorități pe care își dorește cu ardoare să le îndeplinească cât mai repede: „Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport (râde). Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă.

Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri”, a mărturisit Simona Halep.

Simona Halep va duce lipsa adrenalinei

Simona Halep recunoaște că îi va fi dor de terenul de tenis, de intensitatea meciurilor, de adrenalină, deoarece numai sportul de poate ajuta să simți astfel de lucruri.

„De adrenalina victoriei. Atunci când câștigi un turneu de Grand Slam simți așa că îți vibrează fiecare părticică din corp, euforia aceea duce creierul într-o zonă unde nu poți să ajungi altfel. Doar sportul te face să simți astfel de lucruri. Dar am vorbit și cu Darren foarte mult despre asta și mi-a zis că nu crede că o să-mi fie dor atât de tare”.

Halep a mai subliniat: „Dacă vorbești cu sportivi, cu foști mari sportivi, eu cred că ei ar spune că am atins maximul. La corpul meu, la felul meu de a fi emotivă, am trăit lucruri intense și am realizat foarte multe lucruri. Și atunci, nu știu dacă o să-mi fie atât de dor. Eu cred că sunt împăcată și am înțeles că e momentul să merg mai departe”, a mai spus marea noastră capionă într-un interviu acordat pentru treizecizero.ro.