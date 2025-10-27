SGR ajunge și în bucătărie. Borșul, oțetul și cafeaua ar putea intra în programul de returnare

Extinderea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) la noi categorii de ambalaje ar putea deveni realitate în următorii ani, potrivit unui proiect de lege depus de Mircea Fechet, fost ministru al Mediului. „Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislaţia primară în ceea ce priveşte ambalajele legat de extinderea sistemului de garanţie-returnare”, a declarat deputatul PNL.

Acesta propune includerea unor produse uzuale din cămara românilor, precum borșul, oțetul, apa distilată, cafeaua și produsele pe bază de cafea, în mecanismul prin care consumatorii primesc înapoi o garanție odată cu returnarea recipientelor.

„Practic ducem SGR-ul şi în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja urmează să extindem sistemul şi la borş, la oţet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea”, a declarat Mircea Fechet, la Parlament.

Fostul ministru al Mediului a anunțat că se lucrează la extinderea sistemului de garanție-returnare pentru a include și borcanele reutilizabile, cu o dată propusă de implementare începând cu 1 ianuarie 2027. Această inițiativă vizează atât borcanele cu capac metalic, cât și cele din plastic, folosite pentru diverse produse alimentare.

Prin introducerea acestora în sistem, autoritățile urmăresc creșterea gradului de colectare și reutilizare a ambalajelor din sticlă, contribuind astfel la reducerea deșeurilor și la promovarea unui comportament sustenabil la nivelul consumatorilor.

Potrivit acestuia, sistemul actual SGR a ajuns la un nivel de maturitate care permite extinderea rapidă, înregistrând o rată de colectare de peste 90% în luna septembrie – cifre comparabile cu cele mai performante sisteme din Uniunea Europeană. În prezent, sistemul funcționează doar pentru ambalaje de unică folosință, însă proiectul include și ambalajele reutilizabile, având în vedere că recipientele din sticlă pot fi refolosite de zeci de ori după ce sunt igienizate.

Deputatul a explicat că sistemul de garanție-returnare va fi extins și pentru ambalajele reutilizabile, nu doar pentru cele de unică folosință, precizând că infrastructura actuală poate fi folosită pentru colectarea și refolosirea sticlelor care pot avea un ciclu de viață de zeci de utilizări. Această măsură ar permite o gestionare mai eficientă a resurselor și ar reduce considerabil cantitatea de deșeuri generate.

Inițiativa legislativă are ca obiectiv creșterea ratei de reciclare și încurajarea unui comportament responsabil față de mediu, utilizând mecanismele deja implementate pentru ambalajele de unică folosință. Prin extinderea sistemului, România ar putea face pași importanți către un model circular de consum, cu efecte pozitive asupra mediului și comunităților locale.