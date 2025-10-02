Sfârșit de drum pentru un simbol al Occidentului în România comunistă

După peste 70 de ani pe piață, compania Henkel anunță oprirea producției săpunului Fa. Brandul lansat în 1954 a devenit un simbol al Occidentului în Europa de Est, dar în ultimii ani a fost vizat de alerte privind substanțe toxice.

Compania germană Henkel a anunțat oficial că va opri producția săpunului solid Fa, unul dintre cele mai cunoscute branduri europene de produse cosmetice. Motivele țin de strategia de business a companiei, care renunță la formulele tradiționale și se concentrează pe segmente considerate mai profitabile și cu potențial de creștere mai rapid, precum gelurile de duș și deodorantele.

„Săpunul solid clasic nu se mai încadrează în portofoliul reînnoit”, au transmis reprezentanții Henkel, explicând că măsura face parte dintr-o transformare strategică ce urmărește consolidarea categoriilor cu cerere mai mare pe piața globală.

Astfel, după mai bine de șapte decenii de existență, un produs iconic iese din producție, marcând sfârșitul unei epoci în industria cosmetică europeană.

Săpunul Fa a apărut în 1954, fiind produs pentru prima dată de filiala Dreiring a companiei Henkel. Denumirea venea de la abrevierea expresiei „Fabulous Soap” („Săpun Fabulos”), care dorea să transmită ideea unui produs modern și atrăgător pentru consumatori.

Succesul său a fost rapid, iar în anii ’60 Fa a devenit unul dintre cele mai populare branduri din Europa datorită campaniilor publicitare provocatoare și inovatoare pentru acea vreme. Reclamele asociate cu imaginea femeilor elegante și a ideii de libertate au transformat produsul într-un simbol global.

În perioada Războiului Rece, săpunul Fa a depășit statutul de simplu produs cosmetic și a devenit un simbol cultural. În Republica Democrată Germană (RDG), unde accesul la produse occidentale era extrem de limitat, Fa era adesea ascuns în colete trimise din Vest.

Pentru mulți locuitori ai Europei de Est, inclusiv români, săpunul Fa reprezenta o legătură cu Occidentul. Era perceput ca un lux, un semn al modernității și chiar al libertății. În România comunistă, săpunul Fa a devenit un produs de prestigiu, adesea folosit ca „atenție” în relațiile sociale sau ca dar la ocazii speciale.

Astfel, un simplu săpun a ajuns să aibă o valoare simbolică, depășind cu mult utilitatea lui de produs de igienă.

În deceniile următoare, Henkel a extins gama Fa, lansând geluri de duș, deodorante și alte produse de igienă corporală. Brandul a rămas cunoscut la nivel mondial și a fost prezent în peste 50 de țări.

Totuși, în ultimele două decenii, piața produselor cosmetice s-a schimbat radical. Consumatorii au migrat masiv către geluri de duș și produse multifuncționale, în timp ce săpunurile solide clasice au pierdut teren. Această tendință globală a influențat și strategia Henkel, care a ales să renunțe treptat la produsele considerate „în declin”.

Un moment de cotitură pentru imaginea brandului Fa a venit în 2024, când autoritățile europene au emis o alertă la nivelul Uniunii Europene privind compoziția unor mărci de săpun, inclusiv Fa.

Experții au descoperit în formula produsului o substanță interzisă în cosmetice: 2-(4-terț-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA). Aceasta este cunoscută pentru efectele sale toxice asupra sistemului reproducător, pentru riscul de a afecta sănătatea copilului nenăscut și pentru potențialul de a provoca sensibilizarea pielii.

Conform regulamentului european privind produsele cosmetice, utilizarea BMHCA este interzisă, iar produsele care o conțin sunt considerate neconforme. Această descoperire a afectat serios imaginea săpunului Fa și a accelerat procesul de retragere.

Deși decizia Henkel a fost justificată printr-o strategie de portofoliu, contextul sanitar și reglementările europene au contribuit semnificativ la sfârșitul brandului.

Tendințele de consum indică un declin al săpunului solid în favoarea produselor lichide, percepute ca mai practice, mai igienice și mai adaptate stilului de viață modern. În paralel, presiunea asupra companiilor pentru respectarea normelor stricte de siguranță a accelerat eliminarea produselor cu potențiale riscuri toxice.

Chiar dacă dispare din rafturile magazinelor, săpunul Fa rămâne un reper al istoriei consumului din Europa de Est și nu numai. Pentru generații întregi, el a însemnat mai mult decât un produs de igienă: a fost o legătură cu Vestul, un simbol al eleganței și al accesului la o lume mai liberă.

În RDG, în România și în alte state aflate în spatele Cortinei de Fier, Fa a fost asociat cu Occidentul și cu ideea de modernitate. Reclamele sale, parfumurile distincte și statutul de produs rar l-au transformat într-un element al memoriei colective.

Pentru Henkel, închiderea unei linii istorice marchează o schimbare de paradigmă. Compania a anunțat că își va concentra investițiile pe categoriile cu cerere mare, precum gelurile de duș, deodorantele și produsele de îngrijire personală cu formule moderne și sustenabile.

Această repoziționare reflectă adaptarea la noile obiceiuri de consum și la presiunea pieței, dar marchează și sfârșitul unei epoci în care săpunul solid Fa a fost un produs iconic.