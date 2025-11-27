Politica

Secretar de stat în Ministerul Transporturilor, despre tunelul de la Predeal: Trebuie să găsim finanţare

Comentează știrea
Secretar de stat în Ministerul Transporturilor, despre tunelul de la Predeal: Trebuie să găsim finanţareSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi  că susține construirea tunelului feroviar de 9 kilometri de la Predeal, subliniind că, deși proiectul este costisitor, investiția va aduce beneficii economice semnificative, potrivit Profit.ro.

Ionuț Cristian Săvoiu despre Tunelul de la Predeal, un proiect de 9 kilometri cu acord de mediu

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi  că tunelul de la Predeal este un proiect foarte important pentru România. Secretarul de stat a precizat că, deși există discuții privind rentabilitatea sa, proiectul trebuie să-și găsească finanțarea.

„Un proiect foarte important este tunelul de la Predeal. Este mult discutat, dacă e rentabil, nu e rentabil, eu vă spun că acest proiect trebuie să-şi găsească (finanţarea – n.r.), s-a dat acordul de mediu, e un proiect foarte mare, e vorba de nouă kilometri.” a declarat Ionuț Cristian Săvoiu la Maratonul infrastructurii și mobilității organizat de Profit.ro

Săvoiu a subliniat că proiectul are acordul de mediu și că lungimea tunelului va fi de nouă kilometri. Potrivit declarațiilor sale, investiția este una majoră și deosebit de semnificativă pentru infrastructura feroviară a țării.

România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii
Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii

Secretarul din Ministerul Transporturilor a explicat că va avea multe efecte economice

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi, la Maratonul infrastructurii și mobilității  că tunelul de la Predeal va genera efecte multiplicative în economie odată  ce va fi finanțat.

Cale ferată

Cale ferată/ Ionel Sclavone

Secretarul de stat a adăugat că, potrivit studiului de planificare strategică a trenurilor de mare viteză, tunelul va deveni o ruta importantă de tranzit a Carpaților. Datorită efectelor pe care le-ar putea avea asupra economiei, Săvoiu a declarat că este necesar să se găsească finanțare pentru proiectul tunelului.

Ministerul Transporturilor caută finanțare pentru proiectele feroviare

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a declarat că în prezent ministerul caută finanțare pentru tunelul de la Predeal și pentru alte proiecte feroviare.

Săvoiu a adăugat că „marea provocare” a ministerului este identificarea surselor de finanțare pentru toate proiectele planificate în sistemul feroviar.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:03 - Steaua Roșie Belgrad - FCSB, ora 22.00. Campioana Românei are nevoie disperată de puncte
18:55 - Rusia îi cere Poloniei să-și închidă consulatul din Siberia până la sfârșitul anului
18:44 - România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme
18:38 - Robert Turcescu, despre situația lui Ionuț Moșteanu: Omul și-a fabricat CV-ul ca să ocupe funcții în stat
18:29 - Contrabanda cu arme la vama moldo-română. Nu se poate fără demisii
18:17 - Viorica de la Clejani dă de pământ cu tradițiile românești. „Aveți cele mai proaste tradiții posibile”

HAI România!

Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale