Secretar de stat în Ministerul Transporturilor, despre tunelul de la Predeal: Trebuie să găsim finanţare
- Andreea Răzmeriță
- 27 noiembrie 2025, 17:26
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi că susține construirea tunelului feroviar de 9 kilometri de la Predeal, subliniind că, deși proiectul este costisitor, investiția va aduce beneficii economice semnificative, potrivit Profit.ro.
Ionuț Cristian Săvoiu despre Tunelul de la Predeal, un proiect de 9 kilometri cu acord de mediu
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi că tunelul de la Predeal este un proiect foarte important pentru România. Secretarul de stat a precizat că, deși există discuții privind rentabilitatea sa, proiectul trebuie să-și găsească finanțarea.
„Un proiect foarte important este tunelul de la Predeal. Este mult discutat, dacă e rentabil, nu e rentabil, eu vă spun că acest proiect trebuie să-şi găsească (finanţarea – n.r.), s-a dat acordul de mediu, e un proiect foarte mare, e vorba de nouă kilometri.” a declarat Ionuț Cristian Săvoiu la Maratonul infrastructurii și mobilității organizat de Profit.ro
Săvoiu a subliniat că proiectul are acordul de mediu și că lungimea tunelului va fi de nouă kilometri. Potrivit declarațiilor sale, investiția este una majoră și deosebit de semnificativă pentru infrastructura feroviară a țării.
Secretarul din Ministerul Transporturilor a explicat că va avea multe efecte economice
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi, la Maratonul infrastructurii și mobilității că tunelul de la Predeal va genera efecte multiplicative în economie odată ce va fi finanțat.
Secretarul de stat a adăugat că, potrivit studiului de planificare strategică a trenurilor de mare viteză, tunelul va deveni o ruta importantă de tranzit a Carpaților. Datorită efectelor pe care le-ar putea avea asupra economiei, Săvoiu a declarat că este necesar să se găsească finanțare pentru proiectul tunelului.
Ministerul Transporturilor caută finanțare pentru proiectele feroviare
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a declarat că în prezent ministerul caută finanțare pentru tunelul de la Predeal și pentru alte proiecte feroviare.
Săvoiu a adăugat că „marea provocare” a ministerului este identificarea surselor de finanțare pentru toate proiectele planificate în sistemul feroviar.
