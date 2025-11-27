Secretar de stat în Ministerul Transporturilor, despre tunelul de la Predeal: Trebuie să găsim finanţare

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi că susține construirea tunelului feroviar de 9 kilometri de la Predeal, subliniind că, deși proiectul este costisitor, investiția va aduce beneficii economice semnificative, potrivit Profit.ro.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi că tunelul de la Predeal este un proiect foarte important pentru România. Secretarul de stat a precizat că, deși există discuții privind rentabilitatea sa, proiectul trebuie să-și găsească finanțarea.

„Un proiect foarte important este tunelul de la Predeal. Este mult discutat, dacă e rentabil, nu e rentabil, eu vă spun că acest proiect trebuie să-şi găsească (finanţarea – n.r.), s-a dat acordul de mediu, e un proiect foarte mare, e vorba de nouă kilometri.” a declarat Ionuț Cristian Săvoiu la Maratonul infrastructurii și mobilității organizat de Profit.ro

Săvoiu a subliniat că proiectul are acordul de mediu și că lungimea tunelului va fi de nouă kilometri. Potrivit declarațiilor sale, investiția este una majoră și deosebit de semnificativă pentru infrastructura feroviară a țării.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a afirmat joi, la Maratonul infrastructurii și mobilității că tunelul de la Predeal va genera efecte multiplicative în economie odată ce va fi finanțat.

Secretarul de stat a adăugat că, potrivit studiului de planificare strategică a trenurilor de mare viteză, tunelul va deveni o ruta importantă de tranzit a Carpaților. Datorită efectelor pe care le-ar putea avea asupra economiei, Săvoiu a declarat că este necesar să se găsească finanțare pentru proiectul tunelului.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Cristian Săvoiu, a declarat că în prezent ministerul caută finanțare pentru tunelul de la Predeal și pentru alte proiecte feroviare.

Săvoiu a adăugat că „marea provocare” a ministerului este identificarea surselor de finanțare pentru toate proiectele planificate în sistemul feroviar.