Coliziune între un tren și un grup de muncitori în China. Mai multe persoane și-ai pierdut viața

Coliziune între un tren și un grup de muncitori în China. Mai multe persoane și-ai pierdut viața
Un tren a intrat în coliziune joi dimineață cu un grup de muncitori în sud-vestul Chinei, provocând moartea a 11 persoane și rănirea altor două, potrivit global.chinadaily.com.

Un tren de test a lovit un grup de muncitori feroviari joi dimineață în orașul Kunming, provincia Yunnan, potrivit unui comunicat publicat pe contul de Weibo al Gării Kunming. Incidentul a provocat moartea a 11 persoane și rănirea altor două.

„Trenul care transporta echipamente pentru monitorizare seismică circula în condiții normale când a avut loc coliziunea cu muncitorii care au pătruns pe calea ferată”, a declarat administraţia feroviară din Kunming într-un comunicat de presă.

Accidentul s-a produs în primele ore ale dimineții pe un tronson curbat de cale ferată din stația feroviară Luoyang. Autoritățile nu au oferit momentan alte detalii privind circumstanțele impactului sau starea de sănătate a răniților.

Muncitorii se aflau pe linia ferată activă din Kunming

Trenul de test, numerotat  cu numărul 55537, a lovit muncitorii care se aflau pe linia ferată activă din Kunming, provincia Yunnan. Administrația feroviară din Kunming a transmis că conducerea căilor ferate a activat imediat planul de intervenţie de urgenţă. „Conducerea căilor ferate a activat imediat planul de intervenţie de urgenţă şi a colaborat cu autorităţile locale pentru a organiza operaţiunile de salvare şi ajutor”, menționează sursa citată.

China steag

Sursă foto: Pixabay.com

Autoritățile feroviare au declanșat imediat operațiuni de urgență, iar eforturile de salvare și asistență au fost coordonate rapid cu autoritățile locale.

Traficul feroviar a fost reluat ulterior

Operațiunile de transport la stația afectată au revenit la normal, în timp ce autoritățile continuă eforturile pentru tratarea răniților și gestionarea  consecințelor apărute în urma incidentului.

Autoritățile feroviare au transmis condoleanțe victimelor și compasiune față de familiile afectate de acest accident. Reprezentanții feroviari au confirmat că o anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Autoritățile au promis că persoanele responsabile de acest accident vor fi trase la răspundere.

