Accident naval în Delta Dunării. Un bărbat a fost rănit în urma coliziunii a două ambarcațiuni

Accident naval în Delta Dunării. Un bărbat a fost rănit în urma coliziunii a două ambarcațiuni
Două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit pe Canalul Mila 36, în Delta Dunării, iar în urma impactului una dintre ele a fost proiectată în mal. În urma coliziunii un bărbat de 29 de ani a fost rănit, potrivit IPJ Tulcea.

Accident naval pe Canalul Mila 36, în Delta Dunării

Reprezentanţii IPJ Tulcea au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi duminică seara, prin apel la 112, despre producerea unui accident naval pe Dunăre, în zona Canalului Mila 36. Echipajele au intervenit imediat pentru verificarea situaţiei semnalate.

”Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat faptul că s-a produs o coliziune între două ambarcaţiuni de agrement, una având ca şi pasager un bărbat de 29 de ani, din judeţul Tulcea, iar în cealaltă se aflau doi bărbaţi, de 48 şi 71 de ani, din judeţul Tulcea.” au transmis IPJ Tulcea.

Un bărbat a fost rănit după impactul dintre cele două ambarcaţiuni

În urma coliziunii, una dintre ambarcaţiuni a ieşit de pe şenalul navigabil şi a fost proiectată în mal. Incidentul s-a soldat cu rănirea bărbatului de 29 de ani aflat la bord.

Victima a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Poliţiştii continuă verificările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Trei persoane rănite după coliziunea unei ambarcațiuni cu o barjă pe Dunăre în municipiul Galați

În urmă cu o lună, trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite după ce o ambarcațiune cu motor s-a izbit de o barjă pe Dunăre, în dreptul municipiului Galați. La fața locului au intervenit echipaje de la pompieri, SMURD, Poliția de Frontieră, Administrația Fluvială a Dunării de Jos și Poliția Transporturi.

Victimele au fost transportate la unitățile medicale din Galați pentru acordarea îngrijirilor necesare. Potrivit autorităților, bărbatul care a suferit răni grave este proprietarul unei ambarcațiuni cu care face plimbări pe Dunăre sau pe care o închiriază.

 

