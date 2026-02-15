Seară decisivă pentru Daniela Toth și Delia Folea pe trambulina mare. Programul de concurs pentru duminică

Participarea României la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina intră într-o nouă etapă, odată cu programul competițional de duminică, zi în care mai mulți sportivi tricolori vor evolua în probele programate pe diferite arene.

Competițiile acoperă discipline precum schi alpin, biatlon și sărituri cu schiurile, iar reprezentanții României vor încerca să obțină rezultate cât mai bune în confruntările internaționale.

Delegația României este formată din 28 de sportivi și o rezervă, distribuiți în mai multe discipline olimpice. Sportivii sunt însoțiți de antrenori și membri ai staffurilor tehnice, fiecare echipă având propriul program de pregătire și competiție în cadrul satelor olimpice.

Ziua de duminică aduce pentru România prezențe în trei discipline.

Prima probă este programată la ora 11:00, când Sofia Moldovan va lua startul în concursul de slalom uriaș feminin la schi alpin.

Ulterior, la ora 12:15, Dmitrii Shaamev va evolua în proba de pursuit masculin la biatlon.

După-amiaza, la ora 15:45, Anastasia Tolmacheva va concura în pursuitul feminin la biatlon. Seara, începând cu ora 19:45, Daniela Toth și Delia Folea vor reprezenta România în concursul individual feminin de sărituri cu schiurile, pe trambulina mare.

Prezența românească în aceste probe reflectă diversitatea disciplinelor în care sportivii tricolori sunt angrenați la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă.

România participă la Milano-Cortina cu sportivi în opt discipline: biatlon, bob, patinaj artistic, sanie, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond și snowboard.

În biatlon, la Satul Olimpic Anterselva, sunt prezenți șase sportivi: Anastasia Tolmacheva și Andreea Mezdrea la feminin, respectiv George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev la masculin. Echipa este coordonată de antrenorii Gheorghe Stoian, Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și Vasile Gheorghe.

La bob, în Satul Olimpic Cortina, România aliniază patru titulari – Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea – precum și o rezervă, Andrei Nica. Stafful tehnic este format din Iulian Păcioianu și Dorin Grigore.

Patinajul artistic este reprezentat de Julia Sauter, care evoluează în Satul Olimpic Milano, sub coordonarea antrenoarei Roxana Luca.

În competițiile de sanie, desfășurate la Cortina, România este reprezentată de șapte sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan și Darius Șerban.

La sărituri cu schiurile, în Satul Olimpic Predazzo, participă Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, sub îndrumarea antrenorilor Florin Spulber și Adrian Comănescu.

Schiul alpin include doi sportivi: Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu. În schiul fond, România este reprezentată de Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru. În snowboard, participă Kata Mandel și Henrietta Bartalis.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina reunesc sportivi din întreaga lume, iar delegația României participă la competiții în mai multe probe individuale și de echipă. Evoluțiile sportivilor sunt urmărite atât de oficialii români, cât și de publicul interesat de performanțele tricolorilor.

Programul competițional continuă în zilele următoare, cu noi probe în care sportivii români vor lua startul.