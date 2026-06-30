Schimbări în fruntea UCMR. Cine va ocupa funcția de președinte

Dan Dediu a fost reales marți în funcția de președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), în urma votului exprimat de membrii organizației. Potrivit unui comunicat al UCMR, în funcțiile de vicepreședinți au fost aleși Nicolae Gheorghiță și Cristian Bence-Muk.

Consiliul UCMR a reconfirmat și coordonatorii principalelor secții ale uniunii. Irinel Anghel va conduce în continuare Secția Muzică Instrumentală și Multimedia, Diana Dembinski-Vodă rămâne la conducerea Secției Muzică Vocală, George Natsis va coordona Secția Jazz-Pop, iar Olguța Lupu va conduce Secția Muzicologie.

Totodată, Aurel Gheorghiță a primit un nou mandat de patru ani la conducerea subsecției de fanfară.

În organizațiile teritoriale, coordonarea va fi asigurată de Cristian Bence-Muk (Cluj-Napoca), Laura Vasiliu (Iași), Gabriel Almași (Timișoara), Alexandru Neș (Constanța) și Petre-Marcel Vîrlan (Brașov).

Reprezentanții Uniunii spun că noua conducere își propune să continue susținerea creației muzicale contemporane și a comunității profesionale din domeniu.

„Într-o perioadă în care instituţiile culturale sunt adesea supuse presiunilor financiare şi de relevanţă publică, o astfel de responsabilitate nu mai este doar administrativă sau de reprezentare instituţională, ci una de modelare a unui spaţiu în care muzica contemporană să-şi poată continua evoluţia legitimă şi conectată la prezent, în care trebuie create condiţii reale pentru ca muzica nouă să fie scrisă, interpretată şi integrată în viaţa culturală. Acest rol devine unul de adaptare şi anticipare, în care continuitatea şi deschiderea către nou trebuie gândite împreună şi ţinute în echilibru’’, se arată în comunicatul UCMR.

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) reprezintă interesele profesionale ale compozitorilor și muzicologilor români.

Organizația funcționează ca asociație de utilitate publică, fără scop patrimonial și cu caracter apolitic, având personalitate juridică de drept privat.

În prezent, UCMR reunește aproximativ 400 de membri, considerați reprezentativi pentru creația componistică și cercetarea muzicologică din România. Dobândirea calității de membru se face pe baza performanțelor profesionale și a activității artistice, la recomandarea secției de specialitate.