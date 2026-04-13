Schimbare pe piața valutară după alegerile din Ungaria. Forintul a atins cel mai bun curs din ultimii patru ani

Forintul a urcat la cel mai bun nivel din ultimii patru ani imediat după rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Ungaria, coborând sub 366 în raport cu euro, în timp ce pe bursă au apărut mișcări puternice, cu creșteri pe acțiunile mari și scăderi accentuate la companiile asociate Fidesz, potrivit publicației ungare index.hu.

Rezultatul votului a fost urmat de reacții imediate pe piața valutară, unde forintul a înregistrat o apreciere semnificativă. Moneda ungară a coborât sub pragul de 366 de unități pentru un euro, un nivel care nu a mai fost atins în ultimii patru ani, semnalând o reacție pozitivă a investitorilor după anunțarea rezultatelor.

Cu o zi înainte de scrutin, cursul se situa la 376,56 forinți pentru un euro. După victoria partidului Tisza, moneda a recuperat rapid teren, cu o creștere de peste 2% în doar câteva ore, echivalentul unei scăderi de aproximativ 8 unități față de nivelul de închidere de vineri. Evoluții similare s-au înregistrat și în raport cu dolarul american, unde cursul a ajuns la 313,5, cel mai redus nivel din februarie 2022.

Forintul s-a apreciat și în raport cu alte monede din regiune, avansând cu 2,3% față de zlotul polonez și atingând un minim pe patru ani în raport cu coroana cehă. Mișcările au avut loc într-un context de lichiditate redusă, în absența tranzacțiilor de pe bursa din Budapesta, iar evaluarea completă a pieței a început abia luni dimineață, odată cu revenirea investitorilor instituționali.

Reacția piețelor nu este legată exclusiv de rezultatul alegerilor, ci mai ales de așteptările privind direcția economică a Ungariei în perioada următoare. Investitorii anticipează schimbări rapide și urmăresc dacă noua putere va transmite semnale clare de stabilitate și predictibilitate. Un punct central îl reprezintă posibilitatea deblocării fondurilor europene, unde miza este semnificativă: 8,4 miliarde de euro din Fondul de Coeziune și încă 9,5 miliarde de euro din Planul Național de Redresare. În paralel, pe agenda piețelor se află și potențiala aprobare a unui împrumut de 17,4 miliarde de euro prin programul SAFE, care ar putea aduce un plus de lichiditate și încredere în economie. Un alt indicator urmărit atent este apariția unui calendar clar privind adoptarea monedei euro, considerat un semnal major de stabilitate macroeconomică. Victoria partidului Tisza a fost reflectată rapid și în presa internațională, inclusiv pe prima pagină a The Wall Street Journal, fapt care a amplificat reacțiile investitorilor și pe alte piețe financiare.

Evoluția inițială a pieței valutare a fost influențată rapid de contextul extern, care a intervenit peste reacția generată de rezultatul alegerilor. Tensiunile geopolitice au schimbat direcția fluxurilor financiare într-un interval scurt, punând presiune pe monedele din regiune. Negocierile de pace cu Iranul au eșuat în weekend, ceea ce a dus la întărirea dolarului și la creșterea prețului petrolului. În acest context, Donald Trump a spus că ar putea bloca Strâmtoarea Hormuz, iar perspectiva unei astfel de măsuri a amplificat scumpirea petrolului. Pentru Ungaria, impactul este direct, în condițiile în care economia rămâne sensibilă la evoluția costurilor energetice. Chiar și în aceste condiții, la deschiderea bursei, forintul a revenit spre nivelul de 365 pentru un euro, ceea ce indică faptul că investitorii continuă să acorde o pondere importantă schimbării politice interne, în ciuda presiunilor externe.