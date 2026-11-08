Bucureștiul continuă să conducă detașat în clasamentul salariilor din România. Câștigul salarial mediu net din Capitală a ajuns la 7.283 de lei în august 2026, în timp ce media națională a fost de 5.688 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Diferențele se observă și între regiunile de dezvoltare, unde București-Ilfov se află pe primul loc, iar Nord-Estul înregistrează cele mai mici câștiguri salariale.

La sfârșitul lunii august 2026, în București erau 1.100.343 de salariați, cu 2.017 mai puțini decât în iulie și cu 14.503 mai puțini comparativ cu august 2025.

Câștigul salarial mediu brut din Capitală era de 12.168 de lei, față de 12.481 de lei în luna precedentă și 11.419 lei în august 2025. Salariul mediu net ajunsese la 7.283 de lei, comparativ cu 7.469 de lei în iulie și 6.822 de lei în aceeași perioadă a anului trecut.

Datele centralizate pe baza statisticilor INS arată că, în ianuarie 2026, regiunea București-Ilfov avea cel mai mare salariu mediu net, de 6.360 de lei. La polul opus se afla regiunea Nord-Est, cu 4.449 de lei.

Clasamentul celor opt regiuni de dezvoltare era următorul:

București-Ilfov – 6.360 de lei;

Centru – 4.952 de lei;

Vest – 4.825 de lei;

Nord-Vest – 4.764 de lei;

Sud-Vest Oltenia – 4.693 de lei;

Sud-Muntenia – 4.586 de lei;

Sud-Est – 4.570 de lei;

Nord-Est – 4.449 de lei.

Regiunea București-Ilfov avea un avantaj de peste 1.900 de lei față de Nord-Est. Cele mai mari creșteri procentuale față de ianuarie 2025 au fost înregistrate în Sud-Vest Oltenia (6,39%), Nord-Vest (6,15%) și Vest (6,11%).

Cele mai recente date disponibile pentru luna august 2026 arată că Bucureștiul avea un salariu mediu net de 7.283 de lei. Pe următoarele locuri se aflau județele Cluj, cu 6.817 lei, și Timiș, cu 6.050 de lei.

Ilfovul înregistra un câștig salarial mediu net de 5.761 de lei.

La nivel național, salariul mediu net era de 5.688 de lei în august, în scădere cu 132 de lei față de iulie, când ajunsese la 5.820 de lei. Comparativ cu august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%.

La sfârșitul lunii august 2026, în Capitală erau înregistrați 5.405 șomeri, cu unul mai mult față de luna iulie, dar cu 1.717 mai puțini decât în august 2025.

Rata șomajului era de 0,4%, la același nivel ca în luna precedentă și în scădere față de 0,5%, cât se înregistra în august 2025.

În ceea ce privește pensionarii, datele aferente lunii iunie 2026 arată că în București erau înregistrați 466.798 de pensionari, cu 2.600 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Pensia medie ajunsese la 3.579 de lei, față de 3.538 de lei în iunie 2025.