Românii din Germania, restricționați de bănci la creditele bancare

Românii din Germania, restricționați de bănci la creditele bancareSursă foto: Freepik
Tot mai mulți români stabiliți în Germania se confruntă cu restricții la obținerea creditelor bancare, după ce mai multe instituții financiare au început să refuze acordarea de împrumuturi cetățenilor români. O româncă stabilită în Germania, activăși pe TikTok, a explicat că băncile au devenit mult mai stricte din cauza unor persoane care au contractat credite și nu le-au rambursat, iar această atitudine afectează întreaga comunitate, chiar și pe cei cu un istoric bancar corect.

Băncile germane restricționează creditele pentru români

Mai multe bănci din Germania au decis să intensifice condițiile pentru acordarea creditelor de nevoi personale românilor, iar în unele cazuri au sistat complet colaborarea cu cetățenii din România. Măsura vine ca urmare a unui număr tot mai mare de cazuri în care împrumuturile nu au fost rambursate, băncile preferând să evite riscurile de neplată.

Aceste schimbări afectează întreaga comunitate românească, inclusiv persoanele cu locuri de muncă stabile și istoric bancar corect. Accesul la finanțare devine tot mai dificil, iar românii se văd nevoiți să caute alternative sau să accepte condiții mai stricte pentru a obține credite.

Sfaturi pentru românii care vor un credit în Germania

TikTokerița le recomandă românilor care intenționează să solicite un credit să acționeze cât mai rapid, înainte ca restricțiile să devină generalizate. Persoanele care nu se află în baza de date SCHUFA, au contract de muncă pe perioadă nedeterminată și lucrează de cel puțin 12 luni la aceeași firmă sunt sfătuite să aplice imediat, altfel riscă să rămână fără acces la finanțare.

În plus, băncile germane verifică tot mai atent veniturile și stabilitatea profesională a solicitanților. Orice abatere financiară sau datorie anterioară poate închide complet ușa către un nou credit, ceea ce face ca accesul la împrumuturi să fie tot mai dificil pentru cetățenii români.

Semnal de alarmă pentru românii din Germania

Românii stabiliți în Germania se confruntă cu o realitate financiară în schimbare, unnde obținerea unui credit bancar a devenit semnificativ mai dificilă în comparație cu anii precedenți. Deși băncile germane nu au confirmat oficial declarațiile din videoclipul româncei,e xperiențele personale ale românilor reflectă o prudență sporită ale băncilor.

Pe fondul unei inflații persistente și al majorării ratelor de dobândă, băncile germane adoptă o atitudine de aversiune la risc, temându-se de o creștere a cazurilor de neplată.

 

