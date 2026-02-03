România și-a aflat adversarii de la Cupa Mondială de Rugby 2027. Programul meciurilor

România a aflat programul meciurilor din faza grupelor la Cupa Mondială de Rugby din Australia 2027. Stejarii, repartizați în Grupa B, vor debuta împotriva Georgiei la Townsville, vor juca apoi cu Italia la Sydney și vor încheia parcursul din grupă contra campioanei mondiale en-titre, Africa de Sud, la Perth, potrivit informațiilor publicate pe pagina Federației.

Stejarii vor întâlni Georgia pe 3 octombrie, de la ora 13:15 (ora României), în North Queensland Stadium. Următorul meci va fi împotriva Italiei, pe 11 octombrie, la ora 11:45, în Sydney Football Stadium.

Confruntarea cu Africa de Sud, liderul mondial, va avea loc pe 17 octombrie, de la ora 14:15, în Perth Stadium, marcând și prima ediție de „Super Sunday” în istoria competiției, cu cinci meciuri simultane din faza grupelor.

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a Declarat că ordinea adversarilor nu este esențială.

„Formatul inedit al Cupei Mondiale permite echipelor de pe locul trei să urce în optimile de finală. Mai important este să fim 100% pentru fiecare meci, să arătăm un rugby frumos și să ne facem mândri suporterii”, a declarat Petrache, amintind de momentele istorice ale Stejarilor din edițiile anterioare.

Cupa Mondială din 2027 va fi prima care reunește 24 de echipe împărțite în șase grupe. Primele două clasate din fiecare grupă se califică direct în optimile de finală, alături de cele mai bune patru echipe de pe locul trei, stabilite după punctaj. Meciurile eliminatorii se vor desfășura între 23-24 octombrie, sferturile de finală pe 30 și 31 octombrie, semifinalele pe 5 și 6 noiembrie, meciul pentru locul 3 pe 12 noiembrie, iar finala pe 13 noiembrie.

Pentru fanii dornici să fie prezenți la competiție, prima sesiune de presale a biletelor va începe pe 18 februarie. Accesul va fi permis doar celor înregistrați pe site-ul oficial rwc2027.rugbyworldcup.com până pe 17 februarie, iar vânzarea se va desfășura după principiul „primul venit, primul servit”.