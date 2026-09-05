România se apropie de Polonia într-un clasament-cheie pentru inteligența artificială

România se clasează peste Ungaria, Cehia și Bulgaria la alfabetizarea în inteligența artificială a forței de muncă din sectorul de outsourcing, potrivit indicelui Global de Prontitudine în IA pentru Outsourcing 2026, publicat de Ataraxis. Cu un scor de 63 la acest capitol, România este depășită în Europa Centrală și de Est doar de Polonia, care are 70 de puncte.

Indicele analizează 25 dintre cele mai importante destinații de outsourcing din lume și ia în calcul adoptarea inteligenței artificiale în rândul populației, alfabetizarea în IA a forței de muncă, adoptarea IA la nivelul companiilor și pipeline-ul educațional din acest domeniu.

România ocupă locul 13 în clasamentul global al celor 25 de destinații analizate.

Țara se află înaintea tuturor destinațiilor africane incluse în index și înaintea celor din America Latină, cu excepția Braziliei, Chilei și Argentinei.

La alfabetizarea în inteligența artificială a forței de muncă, România are un scor de 63.

Ungaria are 54 de puncte, Cehia 59, iar Bulgaria 56.

Dintre cele cinci destinații analizate în Europa Centrală și de Est, doar Polonia se află înaintea României, cu un scor de 70.

Aceasta este una dintre principalele concluzii pentru România în noile date privind pregătirea forței de muncă pentru utilizarea inteligenței artificiale.

Datele arată că România are un scor de 69 la adoptarea inteligenței artificiale în rândul populației și 63 la alfabetizarea IA a forței de muncă.

Diferența dintre cele două componente este de numai șase puncte. Este al doilea cel mai mic decalaj dintre cele cinci destinații din Europa Centrală și de Est analizate. Doar Cehia are o diferență mai mică, de două puncte. Prin comparație, decalajul ajunge la 32 de puncte în Ungaria și la 26 de puncte în Bulgaria.

Aceste date sugerează că adoptarea inteligenței artificiale în România se reflectă mai constant în competențele forței de muncă decât în cazul unora dintre piețele partenere din regiune.

Scorul general al României este de 59,4 puncte.

Polonia are 61,2 puncte, ceea ce înseamnă o diferență de 1,8 puncte față de România.

Indonezia are un scor de 61,05, cu 1,65 puncte peste România. În aceste condiții, progrese relativ mici în oricare dintre subindicii analizați ar putea permite României să urce încă două poziții în clasamentul global.