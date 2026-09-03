Ungaria a decis să continue acordarea automată a statutului de refugiat pentru bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani. Măsura vine în contradicție directă cu decizia adoptată în luna iulie la nivelul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit ca bărbații mobilizabili să nu mai beneficieze de protecție sau azil în statele membre, conform EFE.

Premierul ungar a confirmat oficial că Budapesta își va menține propria politică în privința cetățenilor ucraineni care trec granița pentru a se sustrage mobilizării.

„Guvernul ungar a decis să-şi rezerve dreptul de a oferi statutul (de refugiaţi) bărbaţilor de vârstă militară care fug din ţară”, a spus Peter Magyar în faţa presei la Budapesta.

Șeful executivului ungar a justificat această abordare prin necesitatea de a proteja etnicii maghiari din regiunea ucraineană Transcarpatia, care caută adăpost pe teritoriul Ungariei.

În luna iulie, statele membre UE au convenit să restricționeze dreptul de azil pentru ucrainenii apți de luptă, invocând nevoile de apărare ale Ucrainei în conflictul cu Rusia. Decizia europeană a survenit după ce un număr semnificativ de bărbați au părăsit Ucraina, încălcând interdicția de plecare impusă de autoritățile de la Kiev prin legea mobilizării obligatorii.

Drepturile comunității maghiare din Ucraina, estimată la aproximativ 100.000 de persoane concentrate în Transcarpatia, rămân un punct sensibil în relațiile bilaterale. Budapesta acuză de mai mulți ani Kievul de nerespectarea drepturilor minorităților etnice.

Deși schimbarea de guvern de la Budapesta a adus la putere o administrație pro-europeană condusă de Peter Magyar, după plecarea fostului premier Viktor Orban, abordarea privind minoritatea maghiară din Ucraina a rămas neschimbată.

Tensiunile se reflectă direct și în procesul de integrare europeană al Ucrainei. Deși negocierile de aderare au fost deblocate formal în luna iunie, executivul de la Budapesta refuză să își dea acordul pentru etapele următoare.

Premierul ungar a subliniat că țara sa nu va susține deschiderea de noi capitole de negociere cu Ucraina atât timp cât nu se înregistrează progrese concrete în restabilirea drepturilor minorității maghiare.