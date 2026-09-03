International

Ungaria sfidează decizia UE și acordă azil ucrainenilor apți de muncă: Anunțul premierului Peter Magyar

Comentează știrea
Ungaria sfidează decizia UE și acordă azil ucrainenilor apți de muncă: Anunțul premierului Peter Magyarsursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ungaria a decis să continue acordarea automată a statutului de refugiat pentru bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani. Măsura vine în contradicție directă cu decizia adoptată în luna iulie la nivelul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit ca bărbații mobilizabili să nu mai beneficieze de protecție sau azil în statele membre, conform EFE.

Ungaria sfidează decizia UE și acordă azil ucrainenilor apți de muncă: Anunțul premierului Peter Magyar

Premierul ungar a confirmat oficial că Budapesta își va menține propria politică în privința cetățenilor ucraineni care trec granița pentru a se sustrage mobilizării.

„Guvernul ungar a decis să-şi rezerve dreptul de a oferi statutul (de refugiaţi) bărbaţilor de vârstă militară care fug din ţară”, a spus Peter Magyar în faţa presei la Budapesta.

Șeful executivului ungar a justificat această abordare prin necesitatea de a proteja etnicii maghiari din regiunea ucraineană Transcarpatia, care caută adăpost pe teritoriul Ungariei.

Ungaria

Ungaria. Sursa foto: Pixabay

Neînțelegeri între cadrul european și politicile naționale

În luna iulie, statele membre UE au convenit să restricționeze dreptul de azil pentru ucrainenii apți de luptă, invocând nevoile de apărare ale Ucrainei în conflictul cu Rusia. Decizia europeană a survenit după ce un număr semnificativ de bărbați au părăsit Ucraina, încălcând interdicția de plecare impusă de autoritățile de la Kiev prin legea mobilizării obligatorii.

Situația minorității maghiare menține tensiunile diplomatice

Drepturile comunității maghiare din Ucraina, estimată la aproximativ 100.000 de persoane concentrate în Transcarpatia, rămân un punct sensibil în relațiile bilaterale. Budapesta acuză de mai mulți ani Kievul de nerespectarea drepturilor minorităților etnice.

Deși schimbarea de guvern de la Budapesta a adus la putere o administrație pro-europeană condusă de Peter Magyar, după plecarea fostului premier Viktor Orban, abordarea privind minoritatea maghiară din Ucraina a rămas neschimbată.

Opoziție fermă față de extinderea Uniunii Europene

Tensiunile se reflectă direct și în procesul de integrare europeană al Ucrainei. Deși negocierile de aderare au fost deblocate formal în luna iunie, executivul de la Budapesta refuză să își dea acordul pentru etapele următoare.

Premierul ungar a subliniat că țara sa nu va susține deschiderea de noi capitole de negociere cu Ucraina atât timp cât nu se înregistrează progrese concrete în restabilirea drepturilor minorității maghiare.

Stiri calde

22:15 - Trucul lui Radu Anton Roman pentru cea mai bună salată de roșii. Sosurile din Oltenia și Ardeal care schimbă totul
22:07 - Ungaria sfidează decizia UE și acordă azil ucrainenilor apți de muncă: Anunțul premierului Peter Magyar
21:58 - Victor Ponta le scoate celor de la USR „dosarul” colaborării cu AUR: „Amintirile mă chinuiesc”
21:46 - Actrița legendară căsătorită cu un inginer de geniu și adorată de un dictator român
21:38 - Schimbare de strategie: Trump suspendă temporar vânzările de muniție către aliați și cere rambursări de la Europa
21:28 - Dosarul de sabotaj de la București capătă o miză europeană. Unul dintre inculpați apare și într-o anchetă din Germania
21:19 - Campionatul Mondial a detonat piața transferurilor: Sume record stabilite de FIFA după turneul din 2026
21:11 - România, în fața unui nou test de rating. Nazare avertizează asupra datoriei și dobânzilor

HAI România!

România caută muncitori în străinătate, dar are 1,35 milioane de femei inactive. Cristina Chiriac: „Avem o problemă de valorificare”

România caută muncitori în străinătate, dar are 1,35 milioane de femei inactive. Cristina Chiriac: „Avem o problemă d...

Comaroni în spital: Adevărul crud despre sistemul medical românesc

Comaroni în spital: Adevărul crud despre sistemul medical românesc

Lăsați femeile să conducă! Și afaceri!

Lăsați femeile să conducă! Și afaceri!

Proiecte speciale