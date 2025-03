Români implicați într-un scandal violent în Anglia. Polițiști atacați cu lemne și pumni

Un incident de o violență extremă a avut loc recent în Gateshead, lângă Newcastle, acolo unde un grup de români a atacat brutal un grup de polițiști britanici veniți să sprijine o acțiune a serviciilor sociale. Totul a pornit de la încercarea autorităților de a prelua doi copii dintr-o locuință, măsură care a declanșat o reacție furibundă din partea mai multor persoane.

Scenele filmate de martorii oculari arată momente de un dramatism șocant. Ofițerii de poliție au fost loviți cu pumnii și picioarele, iar unele persoane au aruncat în ei cu bucăți de lemn. Conflictul a izbucnit brusc, în momentul în care asistenții sociali și polițiștii au bătut la ușa imobilului pentru a pune în aplicare un ordin de protecție a copilului.

Mai mulți membri ai comunității românești s-au revoltat, considerând că cei mici sunt luați „fără motiv întemeiat”, potrivit MailOnline. O femeie româncă, martoră la eveniment, a afirmat că autoritățile au venit „fără preaviz”, iar totul s-a transformat rapid într-o confruntare violentă.

Conform informațiilor oferite de poliția locală, cei doi copii nu locuiau cu părinții biologici, ci se aflau în grija unei alte familii din comunitate. Mama ar fi plecat din Anglia, iar tatăl nu avea drept de vizită. În acest context, serviciile sociale au decis să intervină și să preia copiii, însă modul de acțiune a stârnit furia rudelor și a vecinilor.

Un martor a descris pentru presa britanică momentul în care scandalul a escaladat: „Doi polițiști stăteau calm la distanță, discutând cu câțiva adulți din casă. Dintr-o dată, ușa s-a deschis și aproximativ 15 persoane au năvălit afară, atacând direct ofițerii.”

Nivelul violenței a atins cote alarmante. Unul dintre ofițeri a fost stropit cu lichid inflamabil, în timp ce altul a fost lovit cu o bucată mare de lemn, desprinsă dintr-un gard. Imaginile surprinse la fața locului arată haosul generalizat, cu persoane care strigă isteric, polițiști care încearcă să se apere și femei care plâng pe trotuar.

În final, șase persoane, cu vârste între 15 și 54 de ani, au fost arestate pentru ultraj, agresiune asupra unui polițist și opunere la arestare. Toți au fost ulterior eliberați pe cauțiune, însă ancheta continuă, au transmis reprezentanții Northumbria Police.

Cazul din Gateshead nu este singular. Vara trecută, în Leeds, o situație similară a degenerat într-o adevărată revoltă de stradă, atunci când serviciile sociale au încercat să preia patru copii români dintr-o familie aflată sub supraveghere. Evenimentul a dus la incendierea unui autobuz și la răsturnarea unei mașini de poliție.

Autoritățile britanice atrag atenția că intervențiile în comunitățile de migranți devin din ce în ce mai tensionate, pe fondul neîncrederii față de instituțiile statului și al suspiciunilor de abuz din partea serviciilor sociale. Totuși, poliția subliniază că astfel de reacții violente nu pot fi tolerate și că orice formă de agresiune împotriva forțelor de ordine va fi sancționată drastic.

@darrengrimes_ Hi Darren have you seen this video from the bensham area of Gateshead. Roma gypsies attacking police officers. pic.twitter.com/JoqKehUXQt

— Jeff Turner (@jeffturner6) February 26, 2025