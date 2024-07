Incident deosebit de grav în Marea Britanie. Mai mulți copii au fost înjunghiați în timpul unui curs

Incident deosebit de grav în Southport, Marea Britanie. Un bărbat ar fi înjunghiat, luni 29 iulie, mai mulți copii mici. Ar fi vorba de cel puțin opt victime, dintre care trei au ajuns de urgență la spital.

Incidentul s-ar fi produs la un club de copii situat pe stradă lăturalnică din Southport, Marea Britanie. Poliția a fost alertată de o localnică. Aceasta ar fi asistat la scena desprinsă parcă din filmele de groază. Collun Parry a declarat poliției că au fost înjunghiați mai mulți copii.

O altă femeie care locuiește în apropierea clubului de copii a declarat că salvatorii au chemat un elicopter pentru a prelua victimele. Ulterior, pe grupurile de WhatsApp au fost distribuite alerte cu privire la faptul că un bărbat aleargă pe stradă și înjunghie fiecare persoană care îi iese în cale.

"Nothing like this has ever happened before"

Local business owner Leigh Walton speaks to Sky News following a 'major incident' being declared in Southport as some victims are taken to Alder Hey Children's Hospital.

Live updates: https://t.co/B6j60WCbYQ

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/c7UqTTrJDh

— Sky News (@SkyNews) July 29, 2024