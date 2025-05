Politica Rezultate Exit-Poll. Nicușor Dan 54,9%, George Simion 45,1% - Avangarde; 54,1%-45,9% - CURS; 56%-44% - INSCOP, 50%-50% - Sociopol







Exit-Poll, ora 21.00. Atenție! Rezultatele sunt pe baza chestionarelor aplicate până la ora 19:00 sau 20:00, și NU cuprind voturile din diaspora.

Iată cifrele:

Sondaj exit-poll CURS

Nicușor Dan - 54,1%

George Simion - 45,9%

Sondaj exit poll AVANGARDE

Nicușor Dan - 54,9%

George Simion - 45,1%

Sondaj INSCOP

Nicușor Dan - 56%

George Simion - 44%

Sondaj SOCIOPOL în ziua votului

Nicușor Dan - 50%

George Simion - 50%

Aproape 18 milioane de români au fost aşteptaţi în 18.979 de secţii de votare pentru a-şi alege preşedintele dintre cei doi candidaţi calificaţi în finala pentru Cotroceni: George Simion şi Nicuşor Dan.

În primul tur, Nicușor Dan a obținut 20,99%

Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, s-a calificat pentru cel de-al doilea tur de scrutin după ce, în primul tur al alegerilor, organizat pe 4 mai 2025, a obţinut 20,99% din voturile exprimate.

Nicușor Dan a votat în Făgăraș, la Școala gimnazială nr. 4, acolo unde a învățat. Nicușor Dan s-a prezentat la secția de votare alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. „Acum două săptămâni românii au votat schimbare, întrebarea e care schimbare. Am votat pentru prosperitate, direcție europeană și nu pentru izolarea României.

Am votat pentru o societate cu dialog, pentru speranță, pentru că România are oamenii care să construiască România pe care o iubim. Am ales să votez la Făgăraș ca să transmitem oamenilor că e important să știe de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii, trebuie să distribuim prosperitatea. Am emoții tot timpul și nu doar în ziua asta, pentru că România își alege viitorul nu doar pentru următorii 5 ani, ci pentru mult timp de-acum încolo. Ne întoarcem la București, peste zi vom mai merge să vedem cum merge votul”, a spus Nicușor Dan, la ieșirea din secția de votare.

George Simion a obținut în turul întâi 40,96%

George Simion, candidat din partea Alianţei pentru Unirea Românilor la alegerile prezidenţiale, s-a calificat pentru cel de-al doilea tur de scrutin, după ce, în primul tur al alegerilor, organizat pe 4 mai 2025, a obţinut 40,96% din voturile exprimate.

George Simion s-a prezentat la vot însoțit de Călin Georgescu, cel pe care a promis că îl va pune premier dacă va ajunge președinte. Alături de ei s-au aflat Ilinca Simion și Cristela Georgescu. „Am votat pentru toate umilințele și nedreptățile făcute poporului român. Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toţi”, a spus George Simion.