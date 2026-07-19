O serie de investigații realizate de organizații jurnalistice internaționale și publicații independente arată că președintele rus Vladimir Putin ar beneficia de o rețea extinsă de reședințe luxoase răspândite în diferite regiuni ale Rusiei, potrivit The Guardian.

Spre deosebire de celebrul „Palat al lui Putin” de la Gelendjik, devenit cunoscut în urma anchetei publicate de Alexei Navalnîi în 2021, noile investigații scot în evidență alte proprietăți mult mai puțin cunoscute, identificate prin imagini din satelit, documente cadastrale și analiza unor companii considerate apropiate cercului de putere de la Kremlin.

Descoperirile sunt importante deoarece oferă o imagine mai amplă asupra infrastructurii de securitate construită în jurul liderului rus.

Unele dintre aceste domenii au fost extinse în ultimii ani și au primit noi măsuri de protecție, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, heliporturi și facilități subterane, pe fondul intensificării atacurilor cu drone asupra teritoriului Federației Ruse.

În ultimii ani, atenția publicului s-a concentrat aproape exclusiv asupra complexului de la Gelendjik, de pe litoralul Mării Negre.

Investigația realizată de Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi descria proprietatea ca pe un domeniu uriaș, cu propriul port, zonă de excludere aeriană, puncte de control și facilități exclusiviste.

Kremlinul a negat în repetate rânduri că palatul i-ar aparține lui Vladimir Putin, iar autoritățile ruse au calificat acuzațiile drept nefondate.

Cu toate acestea, ancheta a atras atenția asupra modului în care astfel de proprietăți sunt administrate prin intermediul unor companii și fundații care nu au, oficial, legături directe cu președintele rus.

Noile investigații susțin însă că domeniul de la Gelendjik reprezintă doar o parte dintr-o infrastructură mult mai extinsă.

Jurnaliștii de investigație au identificat proprietăți aflate în Valdai, Karelia, în apropierea Golfului Finlandei, în zona Lacului Ladoga și în alte regiuni considerate strategice sau greu accesibile.

Legăturile dintre aceste proprietăți nu sunt stabilite prin acte de proprietate semnate de Vladimir Putin, ci prin analiza documentelor cadastrale, a contractelor comerciale, a schimburilor de e-mail și a companiilor care administrează domeniile.

Investigațiile OCCRP și ale publicației Meduza au urmărit inclusiv conexiunile dintre firme reunite sub infrastructura cunoscută drept „LLCInvest”, despre care jurnaliștii afirmă că gestionează active de miliarde de dolari, inclusiv palate, iahturi și alte proprietăți atribuite cercului apropiat al liderului rus.

Acest model face dificilă identificarea proprietarului real al fiecărei reședințe, însă permite reconstruirea unei rețele complexe de administrare.

Printre proprietățile cel mai des menționate în investigații se află reședința din Valdai, situată la aproximativ 400 de kilometri nord-vest de Moscova.

Domeniul este cunoscut de mulți ani ca una dintre locațiile preferate ale lui Vladimir Putin, iar imaginile din satelit publicate de presa internațională arată că nivelul de securitate a crescut semnificativ după declanșarea războiului din Ucraina.

În jurul complexului au fost observate sisteme de apărare antiaeriană Pantsir, amplasate astfel încât să protejeze întreaga zonă împotriva unor eventuale atacuri aeriene sau cu drone.

Investigațiile indică faptul că infrastructura defensivă a fost extinsă treptat pe măsură ce Rusia s-a confruntat cu tot mai multe atacuri asupra unor obiective aflate în interiorul granițelor sale.

Dincolo de clădirile principale, imaginile satelitare și documentele analizate de jurnaliști evidențiază existența unor facilități speciale.

Mai multe proprietăți dispun de heliporturi private, drumuri cu acces restricționat, clădiri auxiliare, zone împrejmuite și puncte permanente de control.

În cazul complexului de la Gelendjik, anchetele publicate în ultimii ani au vorbit și despre existența unor tuneluri care coboară spre țărmul Mării Negre.

Alte documente tehnice și fotografii obținute de Meduza de la foști contractori arată existența unor galerii și spații subterane construite în timpul lucrărilor de amenajare.

Astfel de elemente sunt întâlnite mai degrabă la obiective cu importanță strategică decât la simple reședințe private.

În ultimii ani, anchetele nu s-au limitat doar la clădiri.

Publicația Proekt a relatat anterior că în apropierea unor reședințe atribuite lui Vladimir Putin au fost construite linii feroviare și stații speciale, folosite exclusiv pentru deplasările președintelui rus.

Potrivit investigației, una dintre aceste conexiuni deservește domeniul din Valdai, iar alta duce spre reședința Novo-Ogariovo, de lângă Moscova.

Jurnaliștii susțin că această infrastructură ar fi fost realizată pentru a reduce dependența de transportul aerian și pentru a spori securitatea deplasărilor oficiale.

Autoritățile ruse au negat constant că Vladimir Putin ar deține aceste proprietăți și au respins concluziile investigațiilor jurnalistice.

Totuși, documentele analizate de organizații precum OCCRP, Meduza și Proekt continuă să fie completate cu noi imagini din satelit și noi informații despre dezvoltarea domeniilor și despre companiile care le administrează.

În lipsa unor documente oficiale care să ateste proprietatea directă a președintelui rus, concluziile anchetelor se bazează pe corelarea unor surse deschise, a documentelor cadastrale și a relațiilor dintre companii și persoane apropiate cercului de putere de la Kremlin.