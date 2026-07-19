Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului, soldat cu cel puțin șapte răniți și incendii în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, potrivit autorităților locale și informațiilor publicate de Reuters și Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Bombardamentul a avut loc în primele ore ale dimineții de 19 iulie și este considerat unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Kievului din ultimele săptămâni.

Mai multe clădiri rezidențiale și comerciale au fost avariate, iar echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de salvare și evacuare în zonele afectate.

Primele explozii au fost auzite în jurul orei 01:30, ora locală, după ce autoritățile ucrainene au emis alerte de raid aerian pentru Kiev și alte regiuni din centrul și estul țării.

În următoarea oră, locuitorii capitalei au raportat mai multe explozii, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au încercat să intercepteze rachetele lansate de armata rusă.

Canalele ucrainene specializate în monitorizarea conflictului au susținut că asupra Kievului ar fi fost lansate 31 de rachete balistice și cel puțin opt rachete hipersonice Zircon. Până în prezent, Forțele Aeriene ale Ucrainei nu au confirmat oficial aceste cifre, însă au transmis că au detectat mai multe valuri de rachete balistice îndreptate spre capitală.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că cel puțin șapte persoane au fost rănite în urma atacului.

Șase dintre victime au fost transportate la spital, în timp ce o altă persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului. În paralel, echipele de salvare au reușit să scoată cinci persoane din clădirile afectate de incendii.

Intervențiile au continuat pe parcursul dimineții, autoritățile verificând dacă sub dărâmături mai există persoane surprinse de explozii.

Bombardamentel

e au provocat incendii și pagube în mai multe sectoare ale Kievului.

În cartierul Dniprovskîi, fragmentele unei rachete au lovit un cămin studențesc, provocând un incendiu, iar în apropierea unui centru comercial s-a ridicat un nor dens de fum.

În Desnianski, autoritățile au raportat o lovitură asupra unei proprietăți comerciale, unde au ars mai multe vehicule și un depozit.

În Solomianski, un supermarket și un bloc de locuințe au fost cuprinse de flăcări. De asemenea, resturile unei rachete au căzut lângă un imobil cu nouă etaje, distrugând ferestrele apartamentelor.

În cartierul Șevcenkivski, fragmentele unei rachete au provocat un incendiu la o clădire administrativă cu trei etaje. Peste zece autoturisme parcate în apropiere au fost avariate, iar geamurile mai multor locuințe au fost sparte.

Autoritățile au raportat și o lovitură directă asupra unei clădiri rezidențiale din cartierul Sviatoșînski. O persoană a fost salvată de la etajul al doilea al imobilului, iar alte patru au fost evacuate în siguranță.

La momentul redactării articolului, pompierii și echipele de intervenție continuau să stingă incendiile și să verifice clădirile afectate.

Autoritățile locale urmează să stabilească amploarea completă a pagubelor materiale și dacă numărul victimelor va crește. Atacul vine într-un context în care Rusia și-a intensificat în ultimele luni campania de bombardamente asupra orașelor ucrainene, folosind combinații de drone și rachete cu rază lungă de acțiune.