Guvernul din Botswana avertizează că un număr tot mai mare de cetățeni ai țării sunt recrutați prin înșelăciune și ajung să lupte în armata rusă în războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al Ministerului Relațiilor Internaționale, potrivit Le Figaro.

Autoritățile spun că fenomenul capătă amploare și că primesc tot mai multe apeluri de ajutor de la persoane aflate deja pe front.

Executivul de la Gaborone susține că recrutările se fac prin promisiuni false privind locuri de muncă sau programe de pregătire în străinătate.

Odată ajunși în Rusia, cetățenii ar fi obligați să participe la operațiuni militare active, într-un conflict în care și-au pierdut viața deja sute de recruți străini, potrivit unor organizații de monitorizare.

În comunicatul oficial, Ministerul Relațiilor Internaționale din Botswana arată că numărul cetățenilor atrași prin astfel de metode „crește într-un ritm alarmant”.

Instituția precizează că primește în continuare apeluri din partea unor botswanezi aflați pe linia frontului, care descriu condițiile extrem de dificile în care se află și faptul că au fost obligați să participe la lupte după sosirea în Rusia.

Guvernul nu a precizat câți cetățeni din Botswana se află în prezent în Rusia sau în Ucraina. Totuși, autoritățile le recomandă tuturor celor care intenționează să accepte oferte de muncă în străinătate să verifice cu atenție autenticitatea acestora și să evite intermediarii care promit locuri de muncă în domeniul securității fără documente oficiale.

Cazurile semnalate de Botswana nu sunt izolate. În ultimele luni, mai multe state africane au anunțat că unii dintre cetățenii lor au fost recrutați pentru a lupta în războiul din Ucraina.

Potrivit organizației All Eyes on Wagner, care monitorizează activitățile rețelelor de recrutare asociate intereselor ruse în Africa, peste 1.400 de cetățeni africani ar fi fost recrutați între ianuarie 2023 și septembrie 2025 pentru a participa la conflict.

Organizația estimează că peste 300 dintre aceștia au murit pe câmpul de luptă. Cele mai numeroase grupuri ar proveni din Egipt, Camerun și Ghana. Aceste cifre provin din cercetările organizației și nu au fost confirmate oficial de autoritățile statelor implicate.

Încă din decembrie, guvernul din Botswana anunțase că investighează cazul a cel puțin doi tineri despre care existau suspiciuni că au fost recrutați pentru conflictul din Ucraina.

Autoritățile au lansat atunci avertismente privind ofertele suspecte de angajare în Rusia, în special cele care promit salarii atractive, pregătire profesională sau locuri de muncă în domeniul securității.

Ministerul Relațiilor Internaționale le recomandă cetățenilor să verifice orice ofertă de muncă prin canalele oficiale și să solicite informații autorităților înainte de a pleca în străinătate.

Botswana se alătură astfel altor state africane care au avertizat în ultimele luni asupra recrutării propriilor cetățeni pentru războiul din Ucraina.

Autoritățile consideră că metodele folosite de rețelele de recrutare exploatează vulnerabilitatea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și pot conduce la trimiterea acestora direct în zone de conflict.