Reforma pensiilor speciale, la CJUE. Nicușor Dan își dorește referendum în Justiție

Reforma pensiilor speciale susținută de premierul Ilie Bolojan are șanse mari să ajungă în fața Curtea de Justiție a Uniunii Europene, potrivit unor surse din cadrul Administrației Prezidențiale. În același timp, președintele Nicușor Dan își menține intenția de a organiza referendumul privind Justiția, anunțat anterior.

Surse de la Palatul Cotroceni afirmă că direcția în care evoluează lucrurile la Curtea Constituțională a României indică o posibilă trimitere a reformei către CJUE.

„P⁠are că la CCR s-au cam schimbat polii de putere dacă 8 din 9 judecători au decis amânarea iar a deciziei Cel mai probabil reforma va fi trimisă reforma la CJUE”, susțin aceleași surse.

Demersul vine în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat CCR să sesizeze instanța europeană cu privire la statutul magistraților. Curtea Constituțională urmează să decidă pe 18 februarie 2026 dacă va da curs acestei solicitări.

În paralel, la nivel prezidențial sunt analizate două opțiuni pentru organizarea referendumului în sistemul judiciar.

„Un vot prin corespondență, și aici le este frică multora dintre judecători să primească plicul și să își exprime votul – deși ar fi varianta cea mai rapidă, în doar câteva săptămână, sau o variantă online, cumva securizat prin STS, dar în această situație ar dura cel puțin o lună”.

Potrivit surselor, în ultimele discuții nu au fost aduse argumente suplimentare din partea celor care se opun consultării. „judecătorii opozanți nu au mai venit cu acele argumente în plus pe care le ceruse președintele în ultimele discuții, care să arate exact problemele din justiție”.

Astfel, în timp ce reforma pensiilor speciale ar putea intra într-o etapă juridică europeană, Cotroceniul își păstrează deschisă opțiunea unei consultări interne în sistemul judiciar.

Curtea Constituțională a decis să amâne pentru a cincea oară pronunțarea asupra pachetului legislativ referitor la pensiile speciale ale magistraților, hotărârea fiind luată în ședința de miercuri. Deși existau semne de întrebare privind participarea sa, judecătorul Gheorghe Stan a fost prezent la dezbateri. Este a doua amânare consecutivă determinată de documente transmise de Înalta Curte de Casație și Justiție către CCR în ziua anterioară ședinței. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării în data de 10 februarie 2026, în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 18 februarie 2026”, spune Curtea într-un comunicat. Prin această precizare oficială, CCR arată că decizia de amânare are la bază necesitatea analizării actelor înaintate de Înalta Curte pe 10 februarie, în contextul unei posibile sesizări a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind regimul pensiilor speciale. Înalta Curte de Casație și Justiție cere evaluarea conformității prevederilor din legea națională cu normele europene și cu jurisprudența CJUE, punând accent pe respectarea principiilor proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime.