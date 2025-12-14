Social

Reduceri la transport în 2026. Categoriile de persoane care beneficiază de tarife mai mici

Reduceri la transport în 2026. Categoriile de persoane care beneficiază de tarife mai miciSursă foto: Freepik
Guvernul a decis prelungirea până la 31 decembrie 2026 a facilităților de transport pentru veteranii de război, văduvele acestora și pensionari, menținând astfel drepturile prevăzute de legile speciale.

Guvernul va prelungi facilitățile de transport pentru veterani, văduve și pensionari

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care prorogă termenele pentru menținerea facilităților de transport pentru anumite categorii de persoane. Măsura vizează veteranii de război, văduvele de război și pensionarii, prevăzute de legile speciale.

Facilitățile sunt reglementate prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război și Legea nr. 147/2000 privind reducerile pentru pensionari la transportul intern, cu modificările și completările ulterioare. Termenul pentru aplicarea acestora a fost extins până la 31 decembrie 2026.

Facilitățile de transport vor fi acordate și în 2026 pe baza tichetelor și taloanelor

Ordonanța de urgență prevede că facilitățile de transport vor continua să fie acordate ca și până acum, pe baza tichetelor gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie. Măsura vizează întreaga durată a anului 2026, având în vedere neintegrarea acestora în cardurile de sănătate.

Autobuz

Sursă foto: Pixabay.com

Executivul arată că această reglementare va asigura continuitatea drepturilor pentru beneficiarii legilor speciale și va previni întreruperea acordării facilităților existente. Beneficiarii vor putea astfel să utilizeze transportul fără modificări față de sistemul actual.

Problemele tehnice amână integrarea facilităților de transport în cardul de sănătate

Conform OG 8/2011, facilitățile de transport ar fi trebuit să fie înregistrate pe cardul național de asigurări de sănătate, care să stocheze numărul de călătorii și contravaloarea acestora. Până în prezent, însă, partiția pentru transport nu a fost inclusă, iar nu toți beneficiarii dețin un card de sănătate.

Unele persoane refuză cardul din motive religioase sau de conștiință, iar valabilitatea cardului încetează la emiterea cărții electronice de identitate. Ministerul Transporturilor colaborează cu instituțiile implicate pentru a identifica o modalitate de verificare electronică a călătoriilor, modificarea legislativă urmând să fie propusă în cursul anului 2026.

