Mașinile electrice, impozitate în Timișoara. Taxă nouă introdusă din 2026

Impozitarea autovehiculelor din municipiul Timișoara va suferi modificări importante începând cu anul 2026. Astfel, impozitul auto va fi calculat în funcție de capacitatea cilindrică, la care se va adăuga, ca element de noutate, norma de poluare a vehiculului.

Reprezentanții municipalității au declarat, pentru Agerpres, că impozitarea nu va depinde de anul de fabricație al autoturismului, ci exclusiv de capacitatea cilindrică și de norma de poluare. Modificările sunt prevăzute de o lege aflată în așteptare pentru publicarea în Monitorul Oficial, iar autoritățile locale au realizat deja estimări privind impactul noilor reglementări.

„Impozitarea nu depinde de anul de fabricaţie, ci de capacitatea cilindrică a maşinii. Ca efect al legii, pe care o aşteptăm publicată în Monitorul Oficial, apar schimbări în ceea ce priveşte impozitul pentru mijloacele de transport. Conform noilor reglementări, valoarea impozitului va fi stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică şi de norma de poluare a vehiculului”, a declarat Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Conform estimărilor municipalității, pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1.598 cmc, impozitul anual ar putea ajunge la 234 de lei în cazul vehiculelor încadrate în normele de poluare Euro 0-3 și la 198 de lei pentru cele conforme cu norma Euro 6. În prezent, pentru aceeași capacitate cilindrică, impozitul este de 143 de lei.

În cazul autoturismelor cu o capacitate cilindrică de 3.100 cmc, impozitul estimat ar fi de 7.656 de lei pentru normele Euro 0-3 și de 6.960 de lei pentru norma Euro 6, comparativ cu 10.375 de lei în prezent.

Pentru autoturismele hibride cu emisii mai mari de 50 g CO2/km, impozitul anual este estimat la 194 de lei.

O altă noutate adusă de noile reglementări este introducerea unei taxe pentru autovehiculele electrice. Astfel, în baza noilor reguli, proprietarii de mașini electrice vor plăti un impozit anual de 40 de lei.

„În baza noilor reglementări, va fi introdusă o taxă de 40 de lei pentru maşinile electrice”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara.

Potrivit evidențelor autorităților locale, în municipiul Timișoara sunt înregistrate peste 156.000 de mijloace de transport. Dintre acestea, aproximativ 127.000 se află în proprietatea persoanelor fizice, iar restul aparțin persoanelor juridice.