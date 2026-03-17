Ratele la credite scad de la 1 aprilie. Cât vor economisi românii

Ratele la credite scad de la 1 aprilie. Începând cu 1 aprilie 2026, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) va scădea cu 0,10 puncte procentuale, de la 5,68% la 5,58% pe an. Această reducere influențează dobânzile creditelor noi în lei, fiecare bancă adăugând la această valoare propria marjă fixă, potrivit Economica.

Scăderea IRCC va aduce un mic ușurământ financiar pentru românii cu credite ipotecare sau de consum. Potrivit calculelor, ratele lunare vor fi mai mici cu sume cuprinse între 17 și 40 de lei, în funcție de valoarea împrumutului.

Indicele IRCC este calculat trimestrial de Banca Națională a României pe baza mediei tranzacțiilor interbancare. Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025, IRCC a înregistrat un maxim de 5,79% pe 20 octombrie și un minim de 5,5% pe 11 decembrie, rezultând media de 5,58%, care va fi folosită în calculul dobânzilor aplicabile începând cu aprilie 2026.

Jurnalistul și specialistul financiar Claudiu Trandafir a explicat impactul acestei ajustări: „Nu e o prăbușire, e o „corecție” de 0,10%, dar orice minus în dreptul dobânzii e un plus în portofel. Dacă ai un credit cu dobândă variabilă (IRCC + marjă fixă de 2,5%), dobânda ta totală scade de la 8,18% la 8,08%.”

Trandafir a declarat că, deși reducerea aduce un mic beneficiu imediat, soluția reală pentru economisirea semnificativă este refinanțarea pe dobândă fixă. În prezent, unele bănci oferă dobânzi fixe între 4,69% și 4,99% pentru perioade de 3-5 ani. Cei care au luat credite între 2022 și 2024, cu dobânzi variabile între 7% și 9%, pot reduce astfel substanțial ratele lunare și gradul de îndatorare.

Credit de 250.000 lei: reducere a ratei lunare cu 17–20 lei

Credit de 500.000 lei: reducere cu 35–40 lei

„Aici e „cheia” anului 2026. În timp ce variabila (IRCC + marjă) este la 8,08%, dobânzile fixe oferite de bănci pot coborî sub 5%. Cine rămâne pe variabilă, practic „donează” băncii câteva sute de lei pe lună.”

Scăderea IRCC aduce un avantaj simbolic, însă impactul real asupra bugetelor românilor vine din refinanțarea creditelor pe dobândă fixă, considerată de specialiști cea mai eficientă strategie pentru reducerea costurilor financiare.