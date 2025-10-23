Procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, discutat la Bruxelles

Republica Moldova. Începerea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul dintre principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii Consiliului European de la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicușor Dan, la sosirea la eveniment.

„Se va discuta despre Moldova și procesul de aderare la UE, cuplarea cu Ucraina, cum putem folosi acești ani pentru accederea Moldovei la Uniunea Europeană. Este vorba despre începerea procesului formal de aderare al republicii Moldova la UE. Cum se va face asta tehnic, o să vedem”, a explicat liderul de la Cotroceni.

Alte două subiecte aflate pe masa liderilor europeni sunt așa-numitul „zid de drone” și al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Comisia a publicat în 16 octombrie acest plan de acțiune, așa numitul zid de drone, care are termene de implementare. Aici lucrurile vor merge foarte simplu. Fiecare pachet de sancțiuni a afectat economic Rusia. Probabil că se va adopta pachetul 19. Asta e un lucru bun. Avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, în estimarea mea”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea Uniunii Europene, tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale de la București.

Miercuri, Nicuşor Dan a participat la cina de lucru organizată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, împreună cu preşedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE – Egipt. La Bruxelles va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde va fi analizată situaţia economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică şi Monetară și pe proiectul privind euro digital.