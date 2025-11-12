Monden

Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor. Îi dă multe bătăi de cap

Comentează știrea
Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor. Îi dă multe bătăi de capIrina Fodor. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Irina Fodor, prezentatatoarea competiției Asia Express, Antena 1, a povestit că se confruntă cu o problemă de sănătate și că a ascuns acest lucru multă vreme. Ea a explicat că poartă lentile de contact din cauza miopiei.

Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor

„La un moment dat, abia am putut să-mi pun lentilele de contact. Da, sunt foarte chioruță! Am minus 4,5. Am ditamai miopia. Inclusiv acum port lentile, pentru că, dacă nu le aveam, nu aș fi știut cu cine stau de vorbă”.

Irina Fodor a explicat și cum participarea la Asia Express a contribuit la maturizarea ei și la creșterea încrederii în sine.

Irina Fodor și Răzvan

Irina Fodor și Răzvan. Sursa foto: facebook

Cum a schimbat-o Asia Express

„M-a transformat foarte mult acest proiect, mi-a dat foarte mult curaj. Cred că s-a suprapus și cu o maturizare a mea, din punct de vedere al vârstei, pur și simplu am ajuns la o vârstă la care mă simt în punctul maxim de maturizare, nu cred că mai am de unde să mă duc de aici încolo, vă spun sincer. Sunt maximum de matură, gata! Aici mă opresc!”, a declarat Irina.

Deputații francezii au decis suspendarea reformei pensiilor. Textul a fost adoptat cu 255 de voturi „pentru”
Deputații francezii au decis suspendarea reformei pensiilor. Textul a fost adoptat cu 255 de voturi „pentru”
România stă pe zăcăminte rare de miliarde. Ce poate face statul şi de ce companiile străine le vânează
România stă pe zăcăminte rare de miliarde. Ce poate face statul şi de ce companiile străine le vânează

Experiența Asia Express implică provocări fizice și mentale considerabile, iar pentru soția lui Răzvan Fodor, acest lucru a însemnat și dezvoltarea unei rezistențe psihice mai mari. Proiectul nu a fost doar o competiție, ci și o lecție despre adaptare, curaj și depășirea limitelor personale.

Asia Express

Asia Express. Sursă foto: Antena 1

Finala Asia Express – tensiune și emoții

Sezonul curent al emisiunii Asia Express se află pe ultima sută de metri, iar ultimele echipe luptă pentru marele premiu. În finala programată pentru 12 noiembrie, echipele formate din Gabi Tamaș și Dan Alexa, respectiv Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, își dau ultima luptă pentru titlul de câștigători.

Publicul este nerăbdător să vadă cine va reuși să obțină trofeul, iar Irina Fodor va fi din nou gazda care va menține tensiunea și emoția până în ultima clipă. Se zvonește că Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express, dar rămâne de văzut dacă acest informații sunt reale sau nu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:13 - Toni Neacșu îl acuză pe Nicușor Dan de greșeli în calculele donațiilor: „Face pierduți 1 milion de lei”
20:01 - Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor. Îi dă multe bătăi de cap
19:57 - Crește valoarea tichetelor de masă. Decizia intră în vigoare din 2026
19:53 - Deputații francezii au decis suspendarea reformei pensiilor. Textul a fost adoptat cu 255 de voturi „pentru”
19:48 - Discuții fără rezultat la Cotroceni privind pensiile magistraților. Propunerile pe care nu s-a căzut de acord. Update
19:44 - Kelemen Hunor: Reducerea de 10% din administrație e un compromis, dar nu va funcționa peste tot

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale