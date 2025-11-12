Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor. Îi dă multe bătăi de cap
- Emma Cristescu
- 12 noiembrie 2025, 20:01
Irina Fodor, prezentatatoarea competiției Asia Express, Antena 1, a povestit că se confruntă cu o problemă de sănătate și că a ascuns acest lucru multă vreme. Ea a explicat că poartă lentile de contact din cauza miopiei.
Problema de sănătate cu care se confruntă Irina Fodor
„La un moment dat, abia am putut să-mi pun lentilele de contact. Da, sunt foarte chioruță! Am minus 4,5. Am ditamai miopia. Inclusiv acum port lentile, pentru că, dacă nu le aveam, nu aș fi știut cu cine stau de vorbă”.
Irina Fodor a explicat și cum participarea la Asia Express a contribuit la maturizarea ei și la creșterea încrederii în sine.
Cum a schimbat-o Asia Express
„M-a transformat foarte mult acest proiect, mi-a dat foarte mult curaj. Cred că s-a suprapus și cu o maturizare a mea, din punct de vedere al vârstei, pur și simplu am ajuns la o vârstă la care mă simt în punctul maxim de maturizare, nu cred că mai am de unde să mă duc de aici încolo, vă spun sincer. Sunt maximum de matură, gata! Aici mă opresc!”, a declarat Irina.
Experiența Asia Express implică provocări fizice și mentale considerabile, iar pentru soția lui Răzvan Fodor, acest lucru a însemnat și dezvoltarea unei rezistențe psihice mai mari. Proiectul nu a fost doar o competiție, ci și o lecție despre adaptare, curaj și depășirea limitelor personale.
Finala Asia Express – tensiune și emoții
Sezonul curent al emisiunii Asia Express se află pe ultima sută de metri, iar ultimele echipe luptă pentru marele premiu. În finala programată pentru 12 noiembrie, echipele formate din Gabi Tamaș și Dan Alexa, respectiv Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, își dau ultima luptă pentru titlul de câștigători.
Publicul este nerăbdător să vadă cine va reuși să obțină trofeul, iar Irina Fodor va fi din nou gazda care va menține tensiunea și emoția până în ultima clipă. Se zvonește că Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express, dar rămâne de văzut dacă acest informații sunt reale sau nu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.