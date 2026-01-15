Primul număr al colecției Camaro vs. Mustang, acum la chioșcuri

Începând de astăzi, 15 ianuarie, una dintre cele mai cunoscute rivalități din istoria industriei auto americane poate fi trăită pas cu pas. Colecția Camaro vs. Mustang este disponibilă oficial la chioșcurile de ziare din toată țara, aducând în prim-plan două legende care au definit spiritul libertății pe șoselele Americii.

Lansată în premieră europeană în România, colecția propune un concept editorial inedit: construirea, etapă cu etapă, a două modele emblematice – Chevrolet Camaro Z/28 și Ford Mustang Mach 1 – simboluri ale performanței, designului și culturii auto a anilor ’60–’70.

Un element distinctiv al colecției este faptul că, la final, colecționarii obțin două machete complete, nu una singură, fiecare cu o lungime de aproximativ 26 cm., la scara 1:18. Experiența de colecționare este completată de două stative de expunere dedicate, livrate în numere diferite, concepute pentru a pune în valoare fiecare model finalizat.

Primul număr marchează startul acestei călătorii și oferă introducerea în universul Camaro și Mustang, alături de caroseria mașinii Chevrelot Camaro Z/28 Coupé din 1968 și primele piese pentru Ford Mustang Mach 1 din 1970. Colecția se adresează atât pasionaților de automobile clasice, cât și celor care apreciază proiectele construite în timp, cu atenție la detalii și valoare de obiect de colecție.

Primul număr este disponibil de astăzi la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei din toată țara. Apariție: bilunară Preț: 69,99 lei/număr

Două legende. O rivalitate istorică. Colecționează-le de la primul număr.