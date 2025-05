Politica Alegeri prezidențiale 2025. Au votat peste un milion de români







La ora 8:45 votaseră deja peste un milion de români, conform datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Dintre aceștia, 408.429 au fost români din străinătate, pentru care votul a fost deschis în urmă cu două zile

Prezență mare la vot la alegerile prezidențiale. Românii din afara granițelor au început să voteze încă de vineri, 2 mai 2025, în cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale.

Votul în diaspora continuă și duminică, 4 mai, până la ora 21:00, ora locală în fiecare țară. Alegătorii care se află la rând în secție sau în afara acesteia la ora închiderii pot vota până cel târziu la 23:59.

Prezență record în diaspora: Peste 393.000 de votanți până sâmbătă seara

Până sâmbătă, 3 mai, la ora 22:00 (ora României), peste 393.000 de cetățeni români votaseră deja în diaspora. Țările cu cea mai mare prezență la vot au fost:

Italia – 67.798

Marea Britanie – 63.159

Germania – 62.665

Spania – 51.945

Republica Moldova – 33.603



Sunt deschide sunt 965 de secții de votare deschise

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a organizat 965 de secții de votare în întreaga lume, distribuția fiind concentrată în țările care găzduiesc cele mai mari comunități de români.

Printre țările cu cel mai mare număr de secții se numără:

Italia (inclusiv Malta) – 161 de secții

Spania – 147 de secții

Marea Britanie – 108 de secții

Germania – 88 de secții

Franța (inclusiv Principatul Monaco) – 69 de secții

Republica Moldova – 64 de secții

SUA – 50 de secții

Belgia – 29 de secții

Aceste secții sunt amplasate strategic în orașe mari. Dar și în localități mai mici unde există comunități numeroase de români, cum sunt zonele rurale din Italia și Spania sau orașe din Germania precum Stuttgart sau Nürnberg.

Cum se votează în diaspora: reguli clare, proces informatizat, prezență mare

Cetățenii români din străinătate pot vota la orice secție din diaspora. Fără a fi necesară înscrierea prealabilă sau arondarea la o secție anume. Pentru a putea vota, este obligatorie prezentarea unui act de identitate românesc valabil, precum:

cartea de identitate (inclusiv cea electronică)

pașaport simplu sau temporar

pașaport diplomatic

pașaport de serviciu

Procesul electoral este monitorizat prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV). La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă actul de identitate operatorului de calculator. Acesta verifică dreptul de vot și eventualele înregistrări anterioare.

După validare, alegătorul primește un buletin de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”. Votul se exercită în cabină, prin aplicarea ștampilei în interiorul patrulaterului aferent candidatului ales.

Acces la informații: unde pot afla românii din diaspora adresele secțiilor

Pentru a găsi cea mai apropiată secție de votare, cetățenii pot consulta:

Site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe – www.mae.ro

Portalul Autorității Electorale Permanente – www.roaep.ro

MAE precizează că în anumite state nu pot fi organizate secții de votare din motive obiective, inclusiv reglementări locale sau lipsa acordului autorităților gazdă.

Ludovic Orban a votat în diaspora: „Este o premieră pentru mine”

Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a votat vineri, 2 mai, în localitatea Huelva din Spania. Acesta a transmis un mesaj pe Facebook, unde a explicat contextul personal în care s-a aflat în afara țării:

„Un eveniment fericit de familie m-a adus pe coasta Atlanticului, la Huelva, în Spania. Pentru prima oară am votat la o secţie de votare din afara României. Şi, evident, am pus ştampila pe singurul candidat în care am încredere şi care sunt convins că poate aduce o schimbare în bine”, a scris Ludovic Orban.

Un nou scrutin, după anularea alegerilor din 2024

Alegerile prezidențiale din 2025 vin în urma unei decizii istorice a Curții Constituționale, care a anulat rezultatele scrutinului din noiembrie 2024. Decizia a fost motivată de nereguli majore și posibile interferențe externe, ceea ce a dus la reluarea întregului proces electoral.

Calendarul oficial al alegerilor

Primul tur: duminică, 4 mai 2025

Al doilea tur (dacă este necesar): duminică, 18 mai 2025

Conform legii, candidatul care obține majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate (50% +1) în primul tur este declarat ales. Dacă niciunul dintre candidați nu atinge acest prag, se organizează un tur decisiv între primii doi clasați.

O șansă pentru diaspora: peste 5 milioane de români vizați

Scrutinul actual reprezintă o oportunitate majoră pentru diaspora, estimată la peste 5 milioane de români. Implicarea în votul prezidențial este considerată crucială, mai ales în contextul relansării încrederii în sistemul electoral și al transparenței procesului de vot.