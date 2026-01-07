Cătălina Poiană despre moartea tânărului de 25 de ani la Buzău: 1.562 de pacienți, consultați de 3 medici în 6 zile

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a declarat miercuri seară că, timp de șase zile, peste 1.500 de pacienți au fost consultați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău de doar trei medici. Astfel, aceasta a afirmat că moartea tânărului care a fost implicat într-un accident rutier este o tragedie, dar este necesară așteptarea rezultatelor anchetei. „Până atunci, trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumţia de nevinovăţie”, a spus aceasta, potrivit unei postări pe Facebook a instituției.

„Aici un tânăr a murit şi este o tragedie. O viaţă pierdută, o familie îndurerată, un sistem medical aflat iarăşi în tensiune. Ne exprimăm întreaga compasiune faţă de familia tânărului care a murit. Înţelegem pe deplin interesul public şi dorinţa oamenilor de a afla adevărul”, a spus Cătălina Poiană.

Potrivit acesteia, există o nevoie generală de răspunsuri, însă „tocmai pentru că este vorba despre viaţă şi despre responsabilitate, aceste răspunsuri trebuie să vină în urma unei anchete corecte, riguroase şi obiective”.

„Raportul medico-legal alături de întreaga anchetă într-un astfel de caz sunt cele care vor stabili ce s-a întâmplat. Până atunci, trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumţia de nevinovăţie. Dacă se va dovedi că a existat o greşeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă. Dar vă rugăm să aşteptăm rezultatul anchetei, să nu politizăm şi să avem încredere în medicii profesionişti şi corecţi care îşi fac datoria faţă de pacienţi”, a explicat preşedintele Colegiului Medicilor.

Aceasta a afirmat că, de pe data de 1 ianuarie până pe data de 6 ianuarie, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului s-au prezentat 1.562 de pacienți, care au fost consultați de doar trei medici. Pe data de 2 ianuarie au fost 307 prezentări, iar pe data de 3 ianuarie, 309.

„Toţi trebuie să înţelegem acest volum imens de muncă, vorbim de o presiune foarte mare şi atunci cred că medicii care muncesc şi sunt alături de pacienţi trebuie susţinuţi corect. Nu luăm apărarea nimănui, dar trebuie să spunem şi lucrurilor pe nume: medicii, mai ales cei din unităţile de primiri urgenţe au un volum imens de cazuri pe care trebuie să le gestioneze”, a mai spus aceasta.

Ea a adăugat: „Respectul pentru pacient şi responsabilitatea faţă de profesia medicală merg împreună. Trebuie să avem însă şi respect şi pentru medicii corecţi şi profesionişti care îşi fac datoria. Avem obligaţia de a păstra echilibrul şi de a căuta adevărul cu decenţă”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului care a murit la Buzău şi a precizat că a discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, urmând ca, în perioada următoare, la Spitalul Judeţean Buzău să aibă loc un audit administrativ şi verificări ale Corpului de Control.

„Am discutat inclusiv cu președintele Consiliul Județean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă”, a explicat ministrul.