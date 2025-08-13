International Premieră în Geneva. Transport public gratuit din cauza poluării cu ozon







Transportul public a devenit gratuit temporar, în Geneva, după ce nivelurile de poluare cu ozon au depășit pragul de siguranță stabilit de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Autoritățile locale au aplicat această măsură temporară pentru a descuraja utilizarea mașinilor personale și a limita emisiile provenite din trafic, în contextul unui val de căldură extremă.

Decizia a fost luată în urma activării protocolului de urgență anti-smog, după ce concentrațiile de ozon au depășit 180 micrograme pe metru cub într-un interval de 24 de ore. Măsura reprezintă o premieră pentru cantonul Geneva și are ca obiectiv reducerea emisiilor de oxid de azot, în special prin promovarea transportului public și limitarea circulației vehiculelor cu grad mare de poluare.

Geneva, situată în vestul Elveției, se confruntă în ultimele zile cu o creștere alarmantă a poluării cu ozon, un gaz toxic care, potrivit OMS, poate provoca dificultăți respiratorii, dureri de cap și crize de astm. Autoritățile susțin că temperaturile ridicate, de până la 37 de grade Celsius, combinate cu un plafon de nori coborât, favorizează acumularea și persistența acestui poluant.

Pe lângă gratuitatea transportului public, autoritățile au impus restricții de circulație în intervalul orar 06:00–22:00, permițând accesul în centrul orașului doar vehiculelor cu emisii reduse. Verificarea biletelor a fost suspendată, iar pasagerii pot folosi liber autobuzele, tramvaiele, trenurile și vapoarele până la îmbunătățirea calității aerului.

Biroul de mediu al cantonului Geneva a precizat că aceste măsuri se aplică în regim temporar și vor fi ridicate imediat ce nivelurile de ozon vor reveni sub pragul de siguranță. În plus, guvernul elvețian a emis avertizări de caniculă pentru regiunile vestice și sudice ale țării, recomandând limitarea activităților în aer liber în orele de vârf ale zilei.

Introducerea gratuității în transportul public ar putea servi drept model pentru alte orașe din Europa care se confruntă cu episoade de poluare accentuată. Specialiștii atrag atenția că astfel de inițiative, combinate cu restricții rutiere și politici pe termen lung, pot contribui semnificativ la îmbunătățirea calității aerului.

Montpellier, un oraș din Franța, a fost printre primele orașe care a introdus transportul public gratuit pentru toți rezidenții, a înregistrat 110 milioane de călătorii în rețeaua sa din decembrie 2023, față de 84 de milioane în 2019.

Măsura, implementată treptat din 2020 și finanțată prin taxe pe angajatori, venituri comerciale și fonduri publice, urmărește reducerea emisiilor, îmbunătățirea calității aerului și sprijinirea costului de trai, cu economii anuale de până la 1.470 de euro pentru o familie, potrivit euronews.com