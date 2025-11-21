Povestea trupei care a scos cel mai de succes hit de Crăciun. S-a și destrămat brusc...

Când vine Crăciunul, aproape nimeni nu poate evita refrenul iconic: „Last Christmas, I gave you my heart”, dar ar puțini știu adevărata poveste a trupei Wham! și a celor doi tineri care au creat unul dintre cele mai de succes hituri de sărbători din toate timpurile.

Trupa Wham! a fost formată în 1981 în Londra de George Michael, pe atunci Roberta Joan Michael, și Andrew Ridgeley, prieteni din copilărie. Cei doi tineri, pasionați de muzică, își doreau să creeze un sound fresh, care să combine pop-ul energic cu influențe dance și soul.

George Michael era cel talentat la compoziție și voce, în timp ce Ridgeley aducea energie, stil și prezență scenică. Această combinație a transformat Wham! într-un fenomen rapid, cu hituri care au dominat topurile internaționale.

La începutul anilor ’80, Wham! a început să cânte în cluburi și cafenele, iar în 1983 lansarea single-ului „Wake Me Up Before You Go-Go” le-a adus faima internațională. Dar succesul lor nu se măsura doar în topuri; cei doi erau recunoscuți pentru chimia de pe scenă și stilul lor vizual vibrant, care a influențat moda pop a epocii.

În 1984, George Michael a compus „Last Christmas”, o piesă inspirată de experiențele sale personale în dragoste și dorința de a crea un cântec de Crăciun diferit de clasicul repertoriu festiv. Într-un interviu mai târziu, Michael a mărturisit că a vrut ca melodia să exprime durerea și dezamăgirea iubirii pierdute, dar în ambalajul unei melodii pop ușor de reținut.

Videoclipul, filmat într-o stațiune de iarnă, a întărit imaginea de hit instantaneu, cu zăpadă artificială și atmosfera veselă a sărbătorilor, dar cu versuri care reflectau suferința emoțională: „Last Christmas, I gave you my heart / But the very next day, you gave it away.”

Succesul piesei a fost uriaș încă din primul sezon de lansare, ajungând pe locul doi în topurile britanice și devenind un hit recurent de Crăciun. În timp, „Last Christmas” a fost reinterpretată de numeroși artiști și adaptată în diverse stiluri muzicale, consolidându-i statutul de piesă clasică.

Cariera lui George Michael și Andrew Ridgeley nu s-a limitat la un singur hit. Wham! a lansat mai multe albume și turnee internaționale de succes, culminând cu spectacole impresionante precum cel de pe Stadionul Wembley din 1986. Chiar dacă trupa s-a destrămat în același an, George Michael a continuat o carieră solo extrem de influentă, devenind unul dintre cei mai mari artiști pop ai decadelor ’80 și ’90.

Andrew Ridgeley, deși mai discret, a rămas în memoria fanilor ca partenerul de scenă al lui George și coautor al primelor succese Wham!. Relația lor de prietenie și colaborare a fost unul dintre motivele pentru care muzica lor a rezonat atât de puternic: energia și talentul fiecăruia s-au completat perfect.

Pe lângă succesul muzical, „Last Christmas” a devenit un fenomen cultural. Piesa apare în filme, reclame și emisiuni TV, fiind considerată un standard al sărbătorilor, iar videoclipul său rămâne unul dintre cele mai recunoscute din istoria muzicii pop. George Michael a continuat să fie asociat cu hitul până la moartea sa, în 2016, iar popularitatea cântecului nu a scăzut niciodată, fiind redescoperit de generații noi de ascultători.