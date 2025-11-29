Povestea lui Eugeniu Carada. Fondatorul BNR, ascultat de regi și guverne

Eugeniu Carada a fost un părinte fondator al României. Deși s-a mulțumit cu un modest post de director la Banca Națională a României, pe care a fondat-o, de el ascultau regi și șefi ai guvernelor românești. A fost contemporan cu JP Morgan (1837-1913).

Evenimentul Istoric prezintă mereu personalități cu rol determinat în istoria României Moderne. Cel mai recent număr al Evenimentului Istoric, numărul 81, dedică un articol lui Eugeniu Carada, fondator al Băncii Naționale a României.

Eugeniu Carada se va naște astfel, la Craiova, la 29 noiembrie 1836. Avea origini turcești, sârbești și oltenești. Era, de fapt, produsul memorabilei sinteze „Orient-Occident”.La Paris, i-a cunoscut pe tinerii pașoptiști. Nu s-a alăturat în 1848, Revoluției fiindcă era un copil de 12 ani. La 1852, însă avea deja 16 ani și era foarte talentat. Edgar Quinet l-a remarcat. El însuși va avea ca soție o moldoveancă, fiica lui Gheorghe Asaki, Hermione. A fost remaract și de unul din părinții fondatori ai istoriografiei franceze, Jules Michelet. Va intra în Francmasonerie undeva între 1852 și 1856, deci până la vâsta de 20 de ani. Va fi mentorul din umbră al lui Ionel Brătianu, al lui Vintilă și Dinu Brătianu, fiii lui Ion C. Brătianu. Și, istoria a arătat că a fost un mentor extraordinar!

Eugeniu Carada, francmason renumit, inițiat la Paris, în Francmasonerie, însuși a făcut două acte curajoase. A supravegheat personal la Paris, tipărirea primelor bancnote și a adus două treimi din banii cu care a fost fondată Banca Națională a României. Din 1876, Guvernul era controlat de IC Brătianu și va fi astfel până la 1888. La 11 aprilie 1880, domnitorul Carol I sancționa Legea de funcționare a BNR care se va publica în „Monitorul Oficial“, Nr. 90 din data de 17 aprilie 1880.

Deviza lui Eugeniu Carada, înscrisă pe monumentul care-l omagiază în fața Băncii Naționae a României, pe strada care-i poartă numele a fost:

„Pentru România liberă oricând, oricum, cu oricine şi contra oricui...“

Vorbele lui Carol I când se succedau guverne liberale și conservatoare, pe care suveranul le spunea unui prim-ministru pe care-l invita să-și formeze guvernul ar fi fost:

„Poți face Guvernul cu cine dorești, dar, te rog ceva:„Lasă-i pe Carada la Banca Națională și pe Spiru Haret la Instrucțiunea Publică”

Aprecia cavalerismul extrem al francmasonului Eugeniu Carada și se mai spune că nicio decizie economică nu era luată dacă nu era văzută de Carada. S-a stins la București, la 10 februarie 1910. A fost înmormântat la Cimitirul Sineasca din Craiova. Pe capacul cavolului este reprezentat în mărime naturală, întins și efectuând un salut francmasonic.

