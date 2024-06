Social Postul intermitent. Ultimul studiu ridică mari semne de întrebare







Postul intermitent este o strategie de pierdere în greutate în care oamenii alternează între postit și mâncat după un program regulat, definit ca fiind necesare 14 ore fără mâncare. Mâncatul cu restricții de timp, cea mai populară formă de post intermitent, presupune amânarea micului dejun până la ora 10 sau prânz și apoi luarea cinei până la ora 18 sau 20, renunțând la mâncare în restul timpului.

Teoria din spatele alimentației cu restricții de timp este că aceasta susține ritmul circadian, sau ceasul intern al organismului. Studiile au arătat beneficiile pentru sănătate ale alimentației cu restricții de timp, iar mici studii efectuate pe persoane cu obezitate au sugerat că această practică le-ar putea ajuta să piardă în greutate și să îmbunătățească alți indicatori de sănătate.

Cercetările au arătat că persoanele care urmează planuri de alimentație cu restricții de timp tind să mănânce mai puține calorii, ceea ce ar putea explica pierderea în greutate. Rezultatele studiilor combinate au sugerat că adulții cu obezitate care și-au limitat orele de masă fără a se concentra asupra caloriilor și-au redus în mod natural aportul de energie cu 200 până la 550 de calorii pe zi, pierzând între 3% și 5% din greutatea corporală de bază.

Postul intermitent. Ce spune ultimul studiu

Cu toate acestea, un studiu mai amplu, realizat pe persoane observate pe o perioadă mai lungă de timp, a arătat că doar restricțiile de timp ar putea să nu conteze. Un studiu din 2022 publicat în New England Journal of Medicine a urmărit 139 de persoane cu obezitate timp de un an. Participanții fie au urmat o dietă cu restricție calorică în timpul unei anumite ferestre de timp, fie au mâncat același număr de calorii pe tot parcursul zilei. Ambele grupuri au pierdut în greutate - între 14 și 18 kilograme în medie - dar nu a existat nicio diferență semnificativă între strategii.

Studiile clinice timpurii cu ferestre de alimentație de șase până la 10 ore au constatat că alimentația cu restricții de timp era „în general sigură”, dar o cercetare care a ținut capul de afiș, prezentată anul acesta la o sesiune științifică a Asociației Americane a Inimii, a sugerat că persoanele care au urmat o dietă cu restricții de timp de 8 ore au avut un risc mult mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare decât cele care au mâncat timp de 12 până la 16 ore.

Dr. Francisco Lopez-Jimenez, de la Clinica Mayo, a declarat că există un motiv de prudență, deoarece dovezile de lungă durată sugerează că săritul peste micul dejun poate fi legat de bolile cardiovasculare și de deces. Oamenii ar trebui să se consulte cu furnizorii lor de servicii medicale înainte de a încerca o alimentație restricționată, mai ales dacă fereastra de post durează până la prânz. Sursa: medicalxpress.com