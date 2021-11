Portretele miniștrilor PSD din Guvernul Ciucă: Studii nefinalizate de 12 ani, legături cu masoneria și alte artificii din CV-urile politicienilor

Până când generalul Nicolae Ciucă îi va pune pe toți „la treabă” din secunda în care Executivul va fi învestit, așa cum a promis, vă prezentăm o radiografie a CV-urilor viitorilor miniștri PSD ai României și a aspectelor care îi recomandă mai mult sau mai puțin la conducerea portofoliilor.

Lista miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Ciucă

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, lista miniștrilor PSD arată astfel:

Finanțe -Adrian Câciu;

Transporturi – Sorin Grindeanu;

Munca – Marius Budăi;

Sănătatea – Alexandru Rafila;

Agricultura – Adrian Chesnoiu;

Economie – Florin Spătaru;

Apărare – Vasile Dîncu;

Cultură – Lucian Romașcanu;

Tineret și Familie – Gabriela Firea.

Adrian Câciu – specialist în economie și membru al Masoneriei

Portofoliul Finanțelor, atât de mult râvnit de liberali, a ajuns la PSD. Propunerea social-democraților pentru acest portofoliu este Adrian Câciu. De profesie economist, Adrian Câciu a activat până în prezent la Primăria Buzău, pe post de consilier al edilului Constantin Toma (PSD).

Adrian Câciu a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, obținând o licenţă în Relaţii şi afaceri internaţionale, în anul 1997, și ulterior o diplomă de master în Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională.

În perioada 2001-2007, Adrian Câciu a activat la Agenţia Domeniilor Statului (şef corp de control, inspector de specialitate), după care, până în 2020, a ocupat diverse funcţii la Agenţia Domeniilor Statului şi Ministerul Agriculturii.

În declarația de interese din anul 2019, economistul a precizar că este membru al Asociației „Marea Lojă Națională din România” și al Asociației de Administrare a Ritului Scoțian.

Sorin Grindeanu – „premierul OUG-13”, primul și singurul șef de guvern demis de propriul partid

Sorin Grindeanu, propunerea PSD la Ministerul Transporturilor, a mai condus România în trecut și din poziția de șef al Guvernului, atrăgând atenția în spațiul public în special după ce a introdus OUG 13, pentru amnistierea unor fapte penale, care a dat naștere celui mai mare protest din România de după Revoluție.

Sorin Grindeanu a devenit membru în PSDR în anul 1996, cu doar un an înainte să termine studiile la Facultatea de Matematică, specializarea Informatică, la Universitatea de Vest din Timișoara. Pentru o perioadă de doi ani de zile, a făcut studii postuniversitare de specialitate pe „baze de date” la aceeași instituție educațională. În acea perioadă, Sorin Grindeanu a devenit vicepreședinte al organizației de tineret a PDSR Timiș.

În perioada 1998-2001, a activat ca preparator și asistent universitar la Facultatea de Sociologie şi Psihologie – Universitatea de Vest Timişoara, în 1999 luând un curs de perfecționare în domeniul statisticii sociale. În anul 2012, a mai urmat unul cu specializarea „Securitate, diplomație și politică externă”, la Institutul Diplomatic Român.

După ce s-a ocupat de tineretul PDSR din Timiș, Sorin Grindeanu a ocupat mai multe funcții în biroul executiv județean al partidului, devenind pentru șase ani de zile președinte al PSD Timișoara. Ulterior, în perioada 2014-2017, a condus PSD Timiș.

A fost Director la Direcția pentru Tineret și Sport din Timiș, consilier local în Timișoara și timp de patru ani (2008-2012) a fost viceprimar al municipiului reședință de județ.

În 2014 a activat, pentru un an de zile, din poziția de ministru al Comunicațiilor. A demisionat din Parlament pentru a fi ales ca Președinte al CJ Timiș în iunie 2016, însă în ianuarie 2017 și-a dat demisia pentru a putea ocupa funcția de prim-ministru în Guvernul condus la acea vreme de Liviu Dragnea.

Marius Budăi, propunerea PSD pentru Ministerul Muncii

Deputatul PSD Marius Budăi, propus la conducerea Ministerului Muncii, a fost membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, membru în Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova.

Este economist licenţiat şi deține un master în Managementul financiar-contabil al administraţiei publice. În trecut, a fost director executiv al Casei de Pensii Botoşani, director la Agenţia pentru Prestaţii Sociale din acelaşi judeţ, şef de serviciu şi inspector la Protecţia Copilului, precum şi reprezentant zonal la o firmă de curierat şi administrator la o firmă din domeniul alimentaţiei publice. De asemenea, a fost adminstrator la o firmă de alimentaţie publică.

La capitolul „Educaţie şi Formare” notează că a absolvit, în 2000, un curs „Utilizare PC compatibile IMB (Windows 98 şi Microsoft Office, Internet, Reţele)”.

Alexandru Rafila, al șaselea ministru al Sănătății de la începutul pandemiei de coronavirus

Al șaselea ministru al Sănătății de la debutul pandemiei de coronavirus, Alexandru Rafila este de profesie medic de laborator și microbiolog. A absolvit, în anul 1987, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Alexandru Rafila este doctor în medicină și a fost și șef al Laboratorului de Microbiologie de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală. În luna decembrie 2020, a renunțat la funcția în cauză și a fost ales deputat al PSD, însă potrivit CV-ului, a mai fost membru PSD în anii 2010-2013.

Alexandru Rafila a fost director general pentru Sănătate Publică şi Inspectia Sanitară de Stat în perioada 2001-2004, după care a ocupat timp de un an funcția de șefie a Institutul De Sănătate Publică Bucureşti.

Pe vremea ministrului Sănătății Ion Bazac, în perioada 2008-2009, Alexandru Rafila a fost consilierul pe Politici de Sănătate a fostului oficial. Ulterior, în anul 2012, a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății pentru Asistență Medicală, iar în 2015 a devenit consilier personal/onorific pentru Sănătate Publică al Ministrului Sănătății (2015-2019).

În anul 2014, profesorul Alexandru Rafila a fost numit de Guvernul Ponta ca reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății, funcție care a expirat în primăvara anului 2021.

Adrian Chesnoiu – „Ministrul OROS ne vinde pământurile latifundiarilor străini”

Adrian Chesnoiu, propunerea PSD pentru Ministerul Agriculturii, a obținut masterate la Academia de Poliție și a mai urmat un curs de introducere în securitate națională la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare.

Începând cu anul 2013, a deținut diverse funcții: director de cabinet la mai mulți secretari de stat, inclusiv la Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbaţi. În 2017, pe vremea regimului Dragnea, a devenit director general la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale și a activat în această poziție până în mai 2020. Ulterior, a fost administrator public al Caracalului, viceprimar și deputat PSD.

Presa locală a notat despre el, potrivit newsweek – „Ministrul OROS ne vinde pământurile latifundiarilor străini”. Potrivit declarațiilor de avere, nu deține case sau apartamente. În conturi a declarat că are 30.000 de lei.

Ministrul Economiei – „doctorand” fără studii finalizate

Ministrul propus de PSD la conducerea Economiei este Florin Spătaru. Acesta coordonează de 12 ani Departamentele HR & Legal, HSE, Administrativ a Santierului Naval Damen Galați, activând în domeniul construcţiei navelor (proiectare și ulterior în cadrul diferitelor departamente ale Damen) din anul 1995.

Florin Spătaru a absolvit un curs specializat pe HR al London Business School, iar în ultimii 8 ani a ocupat postul de președinte al ANCONAV, Asociația națională a Constructorilor de Nave din România.

A obținut o licență în la Facultatea de Mecanică / Nave – Universitatea din Galați în anul 1994. Ulterior, a obținut și o diplomă de master în Inginerie și arhitectură Navală.

În anul 2002, a mai obținut o diplomă de licență în Contabilitate și informatică de gestiune. Se recomandă ca „doctorand” în Contabilitate, începând studiile în anul 2009, însă fără a le mai termina.

Vasile Dîncu la Apărare: „Am lucrat în domeniul strategiilor”

Politicianul transilvănean Vasile Dîncu, recunoscut ca făcând parte din așa-numitul „Grup de la Cluj”, este propunerea PSD pentru Ministerul Apărării. Dîncu este un renumit sociolog și profesor universitar. Întrebat, recent, de un jurnalist Digi24 ce îl recomandă pentru funcția de ministru al Apărării, politicianul PSD a transmis: „Eu sigur că nu sunt militar sau nu am fost militar pentru zona apărării, dar am lucrat în domeniul strategiilor pentru… să zicem aşa, cultură de securitate, am scris studii despre chestiunea asta, am făcut stagiul militar şi asta ar putea să fie o condiţie.

De-a lungul cercetărilor mele am studiat, am construit o revistă – Sinteza, o revistă de cultură şi gândire strategică şi evident că este şi o propunere politică aceasta. Generalii se ocupă de tactică şi de strategia de război şi un ministru civil se ocupă, până la urmă, de proiecţia apărării în societate, de cultura de securitate, de modalitatea în care inserăm întreaga societate, să spunem din specialişti, în ceea ce se numeşte astăzi securitatea naţională, mai mult decât o securitate care este asigurată doar de militari.

Astăzi avem un concept extins de strategie de apărare naţională, conform strategiei de apărare publicată recent, unde civilii, specialiştii, sociologi, psihologi sau ceilalţi au un rol foarte important”.

Vasile Dîncu a studiat la Facultatea de Istorie şi Filosofie din Cluj. Din punct de vedere politic, cariera și-a început-o în anul 1999, când s-a înscris în PSD Cluj. Un an mai târziu, a devenit ministru al Informațiilor Publice până în 2003, când portofoliul a suferit câteva modificări și a devenit Agenţia Pentru Strategii Guvernamentale, pe care Dîncu a condus-o până în anul 2004.

Ulterior, Vasile Dîncu a ocupat mai multe funcții politice de vicepreședinte al PSD pe probleme de strategie și secretar executiv al partidului în marketing politic. O perioadă a activat și în Parlamentul European cu statut de observator.

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt concediat după ce a folosit un limbaj suburban la adresa jurnaliștilor

Lucian Romașcanu este propunerea PSD pentru Ministerul Culturii în Guvernul Nicolae Ciucă. Senatorul a mai ocupat aceeași funcție și în Executivul condus de Mihai Tudose. A atras atenția în spațiul public, printre altele, după ce a fost concediat din funcția de purtător de cuvânt al PSD ca urmare a utilizării unui limbaj obscen la adresa jurnaliștilor.

Lucian Romașcanu a absolvit Facultatea de Comerț din cadrul ASE București și programul Executive MBA la University of Washington, Seatlle/ Asebuss București. Și-a început activitatea ca account manager la Vinexport Trading SRL, după care a ocupat poziția de country coordinator la Amorim&Irmaos (Korken Schiesser GmbH) și director vânzări la Mediapro Holding.

Lucian Romașcanu a mai activat ca managing director la HL Display Romania SRL, managing director la Best Print Services SRL si consilier management al PDG la Societatea Română de Televiziune – TVR.

În anul 2016 a fost ales ca senator pe listele PSD în Buzău, iar în 2017 a ocupat funcția de ministru al Culturii. În același an a fost și președinte al Comisiei pentru Cultură și Media din Senat.

Gabriela Firea, viitor ministru al Tineretului și Familiei

Fostul primar general al municipiului București, Gabriela Firea, reprezintă propunerea PSD pentru funcția de ministru al Tineretului și Familiei. Social-democrata este, în prezent, președintele PSD București și vicepreședinte PSD.

Înainte de a se implica în politică, Gabriela Firea a fost jurnalist. În anul 1999, a moderat „Știrea Zilei” de la TVR. După doi ani, a activat la Antena 1 și Antena 3, ca moderator și realizator de emisiuni televizate. Una dintre cele mai cunoscute este „Gabriela Firea Show”. Social-democrata a fost director la revista economică „Săptămâna financiară”, la cotidianul „Financiarul” si la revista „Felicia”. În anul 2009, Firea a fost numită în funcția de director general al companiei Intact Advertising – la trustul lui Dan Voiculescu.

În anul 2012, Gabriela Firea a decis să se implice în politică, de atunci fiind doar membru al PSD și ocupând diverse funcții. A devenit senator PSD în 2012, ulterior devenind și președinte al organizației județene Ilfov a PSD. În anul 2013, Gabriela Firea a devenit vicepreședinte PSD.

Un an mai târziu, social-democrata a fost desemnată purtător de cuvânt al PSD. În anul 2020, Gabriela Firea a candidat pe listele social-democraților și a obținut un mandat de senator PSD din partea București.

În ceea ce privește situația universitară, în anul 1994, Gabriela Firea a obținut o licență în filologie, la specializarea Știința Informării din cadrul Universității București. În anul 2014, a absolvit Programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii şi apărării naţională „Securitate şi bună guvernare”- Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare.