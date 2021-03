Strategia lui Vasile Dîncu prin care va aduce PSD la putere.

Prezidențiabilul Vasile Dîncu a conceput și a început să aplice deja strategia cu care crede că va readuce PSD la putere, iar pe el îl va plasa la Cotroceni, profitând de greșelile și tensiunile din coaliția de guvernare.

Ca atare, Marcel Ciolacu și-a inaugurat rolul pe care i l-a distribuit Dîncu, de “premier din umbră”, prin întrevederi dese cu ambasadorii statelor cele mai importante la sediul partidului din Kiseleff. Dar și prin întâlniri cu asociațiile oamenilor de afaceri, ignorați de Guvern și mai ales de ministrul USR al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Cel care gestionează cele 30,4 de miliarde de euro bani europeni alocați României pentru revenirea din criza economică și pentru reformă.

Vasile Dîncu vrea să înlocuiască practicile lui Ponta și Dragnea

Sub planurile și indicațiile lui Vasile Dîncu, liderii PSD, de la nivel central până la organizațiile locale, se află într-un proces de rebranduire. Dar și de acțiune politică, atipică PSD-ului condus de Victor Ponta și mai ales, de Liviu Dragnea.

Nici mass-media nu sunt ignorate. Vor fi cultivate de PSD pentru reeducare. Vasile Dîncu a prezentat liniile strategiei într-un interviu acordat lui Cozmin Gușă la Gold FM.

Sindicatele, folosite ca factor de presiune împotriva guvernării



Atitudinile agresive la adresa guvernării și a președintelui Iohannis au rămas în agenda partidului, dar au fost pasate sindicatelor. “Nu putem ieși în stradă, încă nu este cazul să ieșim în stradă să ne rupem cămășile în piața publică. Concurența pe care ne-o face un politician de genul Șoșoacă și alții nu pot fi egalate printr-un demers serios”, a comentat Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al partidului, practic, liderul informal al PSD.

Liderii PSD nu mai au voie să înjure la TV ca în timpul lui Dragnea

Liderilor PSD prezenți zi de zi pe televiziuni li s-a impus un discurs civilizat, fără injurii precum în epoca Dragnea. Motivele: crearea impresiei că PSD este un partid frecventabil dar și de adormire a vigilenței celor din coaliția de guvernare care consideră că socialiștii sunt pasivi pentru că nu și-au revenit după pierderea guvernării.

“Ne-am săturat de țigănia din Parlament, să ne certăm tot timpul cu ceilalți, să avem discursuri care să mulțumească doar publicul de la televizor. Noi prin această operațiune construim și planul nostru alternativ” a explicat Vasile Dîncu schimbarea la față a PSD.

Noi nu-i deranjăm pe guvernanți când greșesc. Sindicatele, pot.

Care este filosofia gândirii politice a liderului informal al partidului: “În relația cu guvernarea aplicăm o strategie din Sun Tzu (general și strateg militar din China antică, autorul lucrării “Arta războiului” n.r.): nu-i deranjăm când greșesc. Deci în principal noi avem toate mijloacele pe care le vom folosi în această luptă din Opoziție. Încercăm să negociem cu partenerii sociali (sindicatele n.r.) pentru ca să avem un concert al Opoziției.(…) Pe noi asta ne interesează mai mult, zona socială. Pe de altă parte sigur că avem mijloacele parlamentare: moțiuni, moțiuni de cenzură și toate, de care vom uza în acest moment”, a explicat pesedistul.

Dîncu vrea să-i devanseze pe prezidențiabilii Orban, Barna și Cioloș

În strategia sa pentru PSD, Vasile Dîncu s-a proiectat drept candidat la prezidențiale prin linia de conceptualizare și analiză a marilor teme pentru România, în primul rând. PSD este subsidiar: “Am cerut încă de la Congresul din august clasei politice să participe alături de noi la un proiect pe care o să-l lansăm în scurt timp, un plan național, un plan de dezvoltare națională a infrastructurii și a întregului ansamblu care ține de națiunea noastră, deci un fel de plan de dezvoltare cum nu a mai existat până acum. O să aducem societatea civilă. O să invităm universitățile, evident și guvernul, și ceilalți să participe la acest lucru”, a comentat Dîncu.

Din acest punct de vedere, șeful informal al socialiștilor a luat avans față de ceilalți posibili prezidențiabili, Ludovic Orban, Dacian Cioloș, Dan Barna. Nici unul dintre ei sau partidele pe care le reprezintă nu au gândit un plan național de dezvoltare, un proiect de țară, deși se află la guvernare.

Dîncu este profesor la Academia SRI unde predă cursuri de război psihologic

Structura profesională a lui Vasile Dîncu, sociolog, dar și resursa informațională justifică abordarea sa. Liderul informal al PSD este profesor la Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, școala de cadre a SRI unde predă, printre altele, cursuri de război psihologic.

Dîncu face parte și din colegiul editorial al Revistei Române de Studii de Intelligence a SRI. Ca sociolog, Vasile Dîncu a creat și condus două companii de cercetare în domeniu, Metro Media Transilvania și IRES și predă și la Facultățile de sociologie de la Universitățile din Cluj și din București.

Vasile Dîncu nu este modest. Vrea să scoată PSD din izolarea politică, să-l profileze ca pe un partid de forță, un partid-magnet pentru formațiunile de stânga și ecologiste neparlamentare cu care să formeze o alianță în perpectiva alegerilor din 2024. I-a găsit și lui Victor Ponta un loc. Susținător din exterior al unui PSD reloaded.

PSD reloaded cu partide neparlamentare ecologiste și de stânga, fără Ponta

“Am spus că vreau să facem o platformă de Stânga. O platformă de Stânga ecologistă cu mai multe forțe pentru a putea să adunăm – pentru că vorbeam în contextul alegerilor din 2024 – să câștigăm președinția României. În nici un caz nu am vorbit și nu i-am făcut o invitație lui Victor Ponta cu care sigur că suntem amici, am avut o speranță înainte de asta, acum mi-a dispărut acea speranță că vom putea face, nu să se întoarcă în partid, dar că vom putea face o alianță bună. Nu am văzut un entuziasm în PSD ca să fiu sincer pentru revenirea lui Ponta”, a precizat Dîncu.

Presa, obiectiv strategic: reeducată și cultivată. Strategia lui Vasile Dîncu prin care va aduce PSD la putere

Mass-media au fost întotdeauna factori de interes pentru Vasile Dîncu încă de când a ocupat funcția de ministru al Comunicării în Cabinetul Adrian Năstase în anii 2000-2004. Ca atare, presa se află și acum în strategia PSD proiectată și aplicată deja de șeful din umbră al partidului. Cu definițiile „educare” și „cultivare”.

“Cred că presa poți să ți-o educi. Nu poate fi manipulată presa chiar așa de simplu cum cred unii. Însă poți să-ți cultivi o presă.(…) Vom face o fundație, vom face reviste. Visez la emisiuni de stânga la radio, și pe care să le plătim, dacă e cazul, în regim de publicitate”.

Digi 24, model TV pentru liderul PSD care i-a conceput și strategii

“Se întâmplă foarte repede acest lucru. Pentru că s-a exagerat cu spectacolul, s-a exagerat cu vulgarizarea informației și cu o cancanizare a presei în ultima vreme. Deja lumea s-a săturat de asta. Este o televiziune la care și eu am făcut multe cercetări și am lucrat ca planuri și ca strategii, și care deși a început să crească mai greu, a început să crească în credibilitate și după aia începe să crească și în audiență”, a comentat Dîncu făcând referire la Digi 24.

Actuala putere constituită din președintele Iohannis și din coaliția de guvernare PNL, USR-PLUS și UDMR este văzută de Dîncu ca un ghem de scandaluri și tensiuni care vor conduce în toamnă la o remaniere. Strategul PSD bagă bine bățul prin gardul coaliției. Sorocește chiar un posibil guvern de uniune națională. Adică o revenire a PSD la Palatul Victoria până la alegerile din 2024. Nu predă degeaba cursuri de război psihologic la Academia SRI.

Iohannis va face remaniere la toamnă cu Hurezeanu, new entry

“Iohannis a ratat distrugerea PSD-ului în campania electorală din 2020. Va rata și coagularea PNL-USR-PLUS. În ultimă instanță, va fi obligat la un guvern de uniune națională”.

“Probabil că în toamnă va exista o remaniere a guvernului. Asta este o metodă când guvernele nu funcționează, când coalițiile nu funcționează. La imaginea pe care o are acest guvern în acest moment eu cred că în toamnă va fi nevoie de a schimba caii. Și cred că Emil Hurezeanu ca ministru de Externe poate fi unul dintre acești oameni pentru că are credibilitate. Și are o imagine impecabilă”, și-a proiectat Dîncu previziunea.

Speranța lui Dîncu: PNL și USR-PLUS nu pot guverna împreună

Liderul PSD crede că PNL și USR-PLUS nu sunt compatibile ca structură și ca viziune și că șeful statului a fost naiv când a crezut că liberalii și progresiștii vor putea guverna împreună.

“Klaus Iohannis aproape săptămânal îi cheamă separat la Vila Lac pe cei din PNL, după aceea USR-PLUS, după aceea UDMR. Face discuții individuale încercând să-i convingă. Și acum încearcă să găsească puncte de consens. Încearcă să-i adune în jurul unui proiect. Următoarea formulă ar putea să fie forțarea schimbării unor membrii, mai degrabă conflictuali din guvern, din cele două tabere, s-ar putea întâmpla asta să mai încerce încă o formulă în acest sens.”