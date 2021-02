Marcel Ciolacu, anuţul serii! Liderul PSD a anunţat că partidul pregăteşte o moţiune de cenzură. Preşedintele PSD speră ca va reuşi o majoritate în Parlament pentru a răsturna actualul Guvern

Marcel Ciolacu, a declarat joi seara că actualul Guvern condus de Florin Cîţu habar nu are să gestioneze pandemia. Mai mult, spune că nici nu vor să apeleze la specialişti.

Marcel Ciolacu, anuţul serii! Cum vrea să răstoarne actualul Guvern

Marcel Ciolacu: „Avem această obligaţie din votul românilor. Votul românilor a fost foarte clar că PSD trebuie să desemneze prim ministrul, am câştigat alegerile la o diferenţă de 5 procente.

Până se va creiona o altă majoritate în Parlament o să funcţioneze actualul Guvern. Începem cu prima moţiune simplă, de bun-simţ şi necesară, împotriva ministrului Sănătăţii şi în această sesiune vom veni şi cu moţiunea de cenzură şi vom încerca să creionăm o majoritate să răsturnăm acest Guvern”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu, anuţul serii! PSD a apelat la cei mai buni specialişti în demeniu

„Nu au specialişti, nu ştiu să gestioneze pandemia, nu au avut capacitatea de a crea un parteneriat între ei şi populaţie. Pentru ca populaţia să aibă încredere, acest parteneriat îl câştigi prin specialişti. Noi, când am văzut că este pandemie, primii oameni pe care i-am abordat de a veni în Parlamentul României au fost domnii Streinu Cercel şi Rafila, cei mai buni specialişti în domeniu”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, despre buget

„Este pentru prima oară în viața mea când îmi pare rău că am dreptate. Eu le-am spus din timpul campaniei electorale să facă bugetul, să arate realitatea. Noi am venit cu un buget alternativ și am arătat că se poate depăși această criză și prin altă filosofie bugetară. Nici acum nu avem în transparență bugetul. A contat ca partidele cu scoruri electorale mici să facă o coaliție”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3