PSD a intrat în campania pentru 2024. Care sunt primii pași făcuți. Primul pas prin care liderii PSD transmit relansarea lor în ringul politic: moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Motivul: vrea să înghețe măririle salariale și sporurile pentru bugetari, venituri care sunt alimentate din banul public.

Angajații la stat – segmentul electoral țintit de PSD

Pentru liderii PSD, români înseamnă doar angajații la stat. Pensionarii mai figurează doar ca anexă a interesului electoral social-democrat. Imediat după alegerile parlametare din decembrie 2020, liderii PSD s-au plâns că pensionarii nu i-au mai votat masiv, așa cum au procedat 29 de ani.

Acum, conducătorii PSD au ieșit la atac, așa cum s-a prevăzut în strategia politică a partidului. Șeful PSD, Marcel Ciolacu și secretarul general al partidului, Paul Stănescu, un fost celebru baron local al PSD, atacă intențiile premierului Cîțu de înghețare a salariilor și sporurilor sectorului bugetar care se vor regăsi în legea bugetului de stat pe 2021. Ieșirile publice ale șefilor PSD au loc chiar acum, după inflamarea populației prin paradele stradale agresive pe care le orchestrează de trei săptămâni toți liderii sindicali care reprezintă bugetarii.

Primul pas. Sindicaliștii, porta-vocea strategiilor PSD, agită strada

Potrivit unor lideri ai PSD, strategia politică a partidului a stabilit ca prima etapă a atacurilor politice la adresa Guvernului de coaliție să aparțină sindicatelor iar acestea să fie agresive, permanente și să acopere agenda media. Ceea ce se și întâmplă de câteva săptămâni în toată țara. Următoarea etapă a prevăzut poziționările publice ale liderilor PSD ca singuri susținători politici ai bugetarilor identificați de strategii social-democrați ca segment-țintă al partidului. Ceea ce se întâmplă acum.

Explicabil. La ora actuală, numărul bugetarilor este estimat a fi de 1,2 milioane de persoane. Dar statisticienii presupun că numărul acestora este mai mare și că datele trebuie revizuite. PSD este partidul care a aplicat ani de zile politica angajărilor fără număr la stat, mai ales în administrațiile centrale și locale, în paralel cu mărirea permanentă a veniturilor bugetarilor.

40.000 de angajați la stat în ultimii cinci ani ai guvernărilor pesediste

Numărul angajaților în administrațiile centrale și locale a explodat în anii de guvernare USL și apoi PSD din anii 2012-2019. Potrivit datelor oficiale, peste 40.000 de angajați la stat în plus s-au înregistrat în guvernările PSD-Ponta și mai ales, PSD-Dragnea. Iar veniturile acestora au crescut constant și substanțial prin măriri de salarii și inflație de sporuri mari inventate pe motive aiuritoare. S-a ajuns astfel ca veniturile segmentului agreat de PSD, bugetarii, cu predilecție veniturile angajaților din administrația centrală și locală, să ajungă la mii de euro pe lună.

Ex-baronul PSD Stănescu: salariile la stat nu sunt mari

PSD a intrat în campania pentru 2024. Paul Stănescu, secretarul general al PSD și fost președinte în mai multe mandate al Consiliului Județean Olt a recunoscut public faptul că abuzul de sporuri substanțiale au fost acordate de guvernările PSD. Dar că erau necesare. Pentru Paul Stănescu “veniturile salariale de la stat nu sunt mari. Asta cu sporurile era o chestiune mascată pentru a avea (angajatul n.r.) un venit salarial acceptabil. Sunt și aberații, e posibil. Dar nu putem pleca de la excepții ca să facem reguli”, a apărat Paul Stănescu politicile PSD de supra-finanțare al segmentului-țintă pentru partidul său.

“Poporul va ieși în stradă și ei (coaliția de guvernare n.r.) vor pleca. Acest Guvern nu va rezista un an de zile, nu are cum să reziste un an de zile la măsurile pe care le iau”, a confirmat secretarul general al PSD calculele strategiei politice a partidului său.

Mesajul lui Paul Stănescu este replicat zi de zi și de alți lideri ai PSD care acuză strident intenția anunțată de premierul Cîțu și de Ludovic Orban de a îngheța salariile bugetarilor și de a reduce sporurile. “Angajații prefecturilor nu vor mai primi în acest an sporul de 30% din salariul de bază acordat pentru lupta împotriva pandemiei”, a dat Ludovic Orban un exemplu de spor pe care liderul PSD Stănescu îl găsea ca fiind întemeiat.

Al doilea pas. Moțiunea de cenzură. Sau guvern de uniune națională

Pasul următor. Cel politic. Strategia PSD a prevăzut depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului pentru a profila partidul ca lider al Opoziției. Mai ales că partenerii de 30 de ani ai partidului, liderii sindicali, agită vehement din stradă, iminența unei apocalipse în buzunarele bugetarilor, potrivit strategiei PSD. “Bineînțeles că ne gândim la o moțiune de cenzură. Vin cu legea bugetului în Guvern și ne gândim la o moțiune de cenzură. Nu depunem moțiune de dragul moțiunii. Poporul va ieși în stradă”, a anunțat fostul baron al PSD, Paul Stănescu.

Secretarul general al PSD a devoalat și un alt punct vizat în strategia politică a partidului său. “Există ideea unui guvern de uniune națională. Va fi o decizie politică.”

Liderii PSD, potrivit spuselor lui Paul Stănescu, se bazează pe fracturile provocate în actul de guvernare de progresiștii de la USR-PLUS în contra-partidă cu partenerii de la PNL.

Marcel Ciolacu respectă strategia PSD și deplânge soarta angajaților la stat

Marcel Ciolacu, șeful formal al PSD și-a exprimat pe FB îngrijorarea față de soarta publicului-țintă al partidului său: “În campania electorală au promis lapte și miere. V-au mințit! Astăzi, au dat drumul austerității! Tăieri peste tot. Cu barda. Practic, astăzi au îngropat toate speranțele unui popor întreg de a avea un trai decent, civilizat. Și este doar începutul unui tunel lung și negru al austerității.

Minim 5 ani va lua României pentru a ieși din groapa în care ne-au aruncat acești incompetenți. Nimic pentru popor, totul pentru clientela lor. Pentru toți cei pe care i-au plantat în funcții plătite gras. Pentru ei au bani! În rest, o mare de incompetență și nici o soluție pentru redresarea economiei, pentru lupta împotriva pandemiei sau pentru protejarea nivelului de trai”.

Relansarea economică se face doar prin consum, potrivit gândirii pesediste

Mesajul comun al liderilor PSD pentru revenirea economiei la normalitate nu pomenește nimic de stimularea investițiilor, respectiv de relansarea mediului privat care alimentează bugetul pentru plata salariilor și a sporurilor celor care lucrează la stat. “Consumul este cel care stimulează economia” repetă zilnic liderii PSD. Iar consumul stă în mâna celor care au venituri stabile și respectabile, respectiv bugetarii, după cum își justifică public liderii PSD protecția pe care o acordă angajaților la stat.

Parlamentarii PSD au inițiat o lege prin care să-i scutească pe sindicaliști să-și prezinte câștigurile financiare și sursele veniturilor

Un exemplu clar referitor la protecția politică a PSD față de liderii sindicali. În mandalul parlamentar trecut, fostul senator social-democrat Liviu Pop, cu susținerea PSD, a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care liderii de sindicat să nu mai fie obligați să depună anual declarații de avere. Inițiatorii considerau că șefii sindicatelor nu ocupă funcții și demnități publice. Însă legea îi obligă și în prezent pe sindicaliști să ofere publicului informații despre ce venituri acumulează și de unde le obțin. Dar prevederile legii nu sunt de interes nici pentru liderii sindicali, nici pentru instituțiile statului care sunt abilitate să le ceară să le respecte. Și să-i sancționeze pentru încălcarea ei.