Cine sunt responsabili pentru răspândirea coronavirusului: vaccinații sau nevaccinații. Explicațiile lui Alexandru Rafila

Comparația a fost făcută de medicul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru ministerul Sănătății, în viitorul guvern PSD – PNL – UDMR. În acest context, medicul a încercat să lămurească cine sunt mai responsabili creșterea numărului de infectări cu coroanvirus, vaccinații sau nevaccinații.

„Proporția de persoane vaccinate şi nevaccinate este diferită. Unii vaccinați nu mai fac boala. Acum însă există o tulpină care se transmite mult mai ușor. Proporția celor care fac forme grave din rândul vaccinaților este mult mai mică decât în cazul nevaccinaților. Ca să încetinești transmiterea, vaccinarea trebuie combinată și cu alte metode. Dacă oamenii au forme clinice manifeste, probabil că transmit în mod similar. Modalitatea de transmitere nu este diferită între vaccinați şi nevaccinați. La noi, din numărul de decese, 90% erau nevaccinați”, a declarat Alexandru Rafila.

De ce mor pacienții de COVID

Potrivit spuselor sale, numărul morților a crescut și din cauza celor care au făcut propaganda împotriva vaccinării. De asemenea, însă, mulți pacienți COVID mor din cauze indirecte, din cauză că nu mai sunt locuri în spitale.

„Noi am avut 500-600 de morți pe zi, la o populație de 18 milioane de locuitori. Noi am fost pe locul 1 în lume câteva săptămâni la rând. A murit un Parlament pe zi sau câteva avioane s-au prăbușit. Din cauza celor care fac propagandă imorală împotriva vaccinării, multe mii de oameni au murit. Mai sunt şi decesele indirecte, oamenii nu au loc în spitale. Anul trecut am avut 20.000 de oameni decedați în 3 luni”, a mai precizat Alexandru Rafila.

În acest context el a atras atenția că medicamentele antivirale sunt mai toxice decât vaccinul. De aceea, a precizat medicul, acestea nu se iau preventiv. Dar, acestea vor fi disponibile și pentru tratamentul în ambulatoriu.

„Medicamentele de la Merck şi Pfizer vor fi autorizate repede. Românii trebuie să știe că medicația nu ține loc de vaccinare. Toate medicamentele antivirale sunt toxice. Medicamentele anti-COVID nu se iau preventiv. Noi vom încuraja ca aceste antivirale să fie disponibile în sistem ambulatoriu”, avertizează Rafila, vorbind despre medicamentele companiilor Merck şi Pfizer la Aleph News.

Medicamentele antivirale sunt mai toxice pentru organism

Pe de altă parte, medicul s-a declarat împotriva propunerilor de testare și spitalizare pe banii pacienților de coronavirus. El a atras atenția că în spitale trebuie primiți orice pacienți care au o urgență. Mai ales când este vorba despre bolnavii de COVID.

„Credeți că o urgență, o persoană cu boală transmisibilă, nu va fi primită în spital? Nu se poate lucrul acesta decât în imaginația inițiatorilor. Toți cetățenii au acces la servicii de sănătate. I-am explicat domnului Cîţu că asta va mări mortalitatea. Eu nu sunt de acord cu programul încurajării deceselor la domiciliu”, a mai explicat Alexandru Rafila.