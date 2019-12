Mișcarea de susținere organizată duminică la Buzău, când sute de oameni au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul pentru Constantin Vânătoru a tulburat apele la vârful Ministerului Agriculturii, mai ales după ce, la București, politicienii au solicitat audierea în Parlament a cercetătorului, chemat ieri să explice și să justifice necesitatea creării unei bănci de gene performante la Buzău. „Domnule Saiu, noi avem nevoie nu de una, ci de patru, cinci astfel de bănci de semințe, pentru a intra și noi în rând cu lumea, pentru a ne alinia standardelor științifice mondiale. Ei m-au demis reproșându-mi că n-am trimis încă un plan, o strategie a acestei bănci pe termen mediu și lung. De parcă intraseră zilele în sac, iar resursele stăteau nefolosite”.

La loc comanda!

Primul of odată vărsat, Constantin Vânătoru are pregătite informații noi: „Această strategie despre care vă vorbeam e cea mai simplă parte a acestui plan, doar cu asta m-am ocupat în ultimii treizeci de ani. Până atunci am avut de rezolvat o mulțime de chichițe administrative. De pildă, transferul a 12 dintre cei mai buni dintre cercetătorii mei de la Laboratorul de Genetică și Ameliorare din cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău la acest nou proiect. Muncă în zadar! Acum trebuie alte acte, să-i aduc înapoi, că doar n-or merge acolo fără mine! Colac peste pupăză, mai bat și drumurile spre capitală pentru a acoperi o decizie pe care n-o pot înțelege decât într-un singur fel”.

O hârtie cerută statului

Constantin Vânătoru e supărat. Dar nu resemnat: „Dacă statul român n-are de gând să mai susțină crearea acestei bănci de semințe, dacă nu mai intenționează să crediteze și să înțeleagă că este vorba de un proiect de importanță națională – repet, nu te joci cu siguranța alimentară a unui popor! – atunci reprezentanții acestui aparat de stat să-mi dea scris negru pe alb că nu-i nevoie, că românii n-au nevoie de o bancă de semințe performantă. Nu de alta, dar nu vreau să fiu acuzat mai târziu că n-am fost un om de bună credință”. Să-mi dea, domnule, această hârtie și gata, să fiu și eu împăcat”. Chiar așa, să renunțe acest cercetător ambițios la visul de-o viață? „Nici chiar așa”, ne asigură preotul-cercetător. Dar cum, atunci?, vine întrebarea firească. Nici răspunsul nu întârzie, unul surprinzător: „Voi înființa o bancă de gene în mediul privat. De ce să se piardă o muncă de 33 de ani care poate ajuta România mai mult decât pot vedea conducătorii ei acum? În plus, pasiunea mă va ajuta să depășesc greutățile. Veți vedea”.

O lămurire în plus

Dar poate folosi Constantin Vânătoru rezultatele cercetărilor sale din ultimii zeci de ani în domeniul privat? Nu-i vor reproșa oare funcționarii statului că a folosit, pentru a obține aceste roade, sertarele instituțiilor și pământul aferent lor? „Să știți că pasiunea mea pentru cercetare nu s-a oprit niciodată după cum suna sirena la uzină. În acest domeniu ești sută la sută conectat, indiferent de oră și de loc. Așa că, fiți pe pace. Activitatea mea nu s-a desfășurat doar în birourile Stațiunii din Buzău, ci și acasă, fără să mă plătească nimeni”, ne-a explicat Constantin Vânătoru.

Îmi vine să mă retrag undeva, într-un loc liniștit, să nu mai aud de nimic. Duminică, după slujbă, auzind vacarmul tobelor și vuvuzelelor din stradă, m-am înfiorat. Am ajuns să fiu și subiect de miting. Nici nu-mi mai venea să ies din biserică”, Constantin Vânătoru, cercetător

În 33 de ani mi-am luat doar două săptămâni de concediu, plus o săptămână și jumătate când m-am operat de hernie. Cercetarea e viața mea”, Constantin Vânătoru, cercetător

22 de soiuri noi de legume a obținut, în urma a zeci de ani de cercetări, Constantin Vânătoru, doctor în Horticultură și coordonator al Laboratorului de Genetică și Ameliorare din cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Buzău

1.500 de soiuri de tomate numără colecția la care a lucrat de-a lungul carierei de cercetător Constantin Vânătoru

